Marco Lodola lascia accendere a Simona Ventura e Giovanni Terzi il suo "Presepe Pop"

Dal 5 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026, Limone Piemonte si trasformerà in un palcoscenico di arte e creatività con "Limone Piemonte, borgo d'arte e di luce", progetto promosso dall'Associazione Culturale Ego Bianchi con il patrocinio del Comune e della Regione Piemonte, realizzato da Ventura Academy.

Protagonista sarà il "Presepe Pop" del Maestro Marco Lodola, che reinterpreterà l'iconografia natalizia in chiave contemporanea. Le facciate degli edifici che incorniciano Piazza del Municipio si animeranno grazie a proiezioni artistico-scenografiche, dando vita a una Natività moderna dove grandi star della musica italiana e internazionale diventeranno figure iconiche. Nel presepe troveremo Lucio Dalla nel ruolo di Giuseppe e Gigliola Cinquetti in quello di Maria, affiancati da Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Renato Zero, Fiorello, Ligabue, Laura Pausini, Max Pezzali, Simona Ventura, Giovanni Terzi e le icone internazionali David Bowie e Freddie Mercury. Renzo Arbore rappresenterà Benino, il pastorello dormiente della tradizione.

Il Maestro Lodola spiega le sue scelte: "Ho scelto Benino perché il suo sonno non è semplice riposo: è un gesto creativo. È nel suo sogno che il presepe prende vita, che il miracolo della Natività trova una nuova forma. Mi affascina l'idea che tutto nasca da un'immaginazione silenziosa, dove sacro e contemporaneo si incontrano per dare origine a una rinascita spirituale. È lo sguardo di oggi che si posa su una tradizione antica e la risveglia."

Simona Ventura e Giovanni Terzi accenderanno il "Presepe Pop" venerdì 5 dicembre alle 18.30. "Abbiamo pensato ad un format capace di inserirsi pienamente nella storica vocazione di Limone Piemonte per la cultura e l'arte, dando continuità a un percorso già tracciato da iniziative di rilievo che hanno contribuito a ridefinirne l'identità culturale. Marco Lodola, con il suo 'Presepe Pop', porta la tradizione in una dimensione contemporanea e innovativa, capace di dialogare con il territorio e con il pubblico in maniera immediata e coinvolgente", hanno dichiarato.

Il sindaco Massimo Riberi sottolinea: "Siamo orgogliosi di ospitare a Limone un progetto che unisce cultura, creatività e identità locale, valorizzando le bellezze del nostro centro storico attraverso un linguaggio contemporaneo capace di emozionare". E aggiunge: "Camminare per le vie del paese durante il periodo natalizio sarà un'esperienza ancora più suggestiva grazie alle opere luminose e alle proiezioni del Maestro Marco Lodola, che trasformeranno le piazze e le strade in un vero e proprio percorso artistico di grande fascino".

Antonella Zanotti, AD di Lift S.p.A., ha affermato: "Abbiamo accolto questo progetto con sincero entusiasmo. Limone rappresenta tradizione, eleganza e autenticità: elementi che dialogano perfettamente con arte contemporanea, musica d'eccellenza e giornalisti di risonanza. Sport e Cultura sono un binomio potente: insieme possono trasformare l'esperienza dei nostri ospiti, ampliandola e rendendola unica".

A febbraio, Ventura e Terzi torneranno a Limone con "I racconti a Limone Piemonte" (4-7 febbraio 2026), rassegna al Teatro "Alla Confraternita" che ospiterà Paolo Mieli, Andrea Scanzi, Giuseppe Cruciani e musicisti come Noemi. L'iniziativa consolida la vocazione del borgo come meta di arte e cultura, fondendo tradizione, creatività e innovazione.