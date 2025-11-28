"Vite di Langa e Roero": Petrini e Tibaldi raccontano l'anima di una comunità contadina

L'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo presenta "Vite di Langa e Roero - Trasformazioni sociali di una civiltà contadina", il nuovo libro di Carlo Petrini e Paolo Tibaldi. L'evento si terrà mercoledì 10 dicembre alle ore 20:45 presso il Teatro Sociale G. Busca di Alba, con ingresso libero fino ad esaurimento posti (prenotazione consigliata a questo link).

Sul palco, i due autori guideranno il pubblico in un affascinante viaggio che intreccia storia, cultura, vino e identità collettiva: dalle corti dei Savoia alle cascine, dalle battaglie per la dignità del lavoro fino alle sfide contemporanee – cambiamento climatico, spopolamento giovanile, turismo sostenibile e prospettive future.

Si tratta di un'occasione preziosa per approfondire la memoria culturale del territorio e riflettere su come il passato contadino continua a dialogare con i bisogni e le incertezze dell'oggi. Un momento per sentirsi parte di una comunità che trova nelle sue radici la forza per affrontare il presente.

Chi sono gli autori: Carlo Petrini, gastronomo, sociologo e attivista, ha fondato il movimento internazionale Slow Food e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, primo ateneo al mondo a interpretare il cibo come fenomeno culturale, storico, economico e ambientale. Paolo Tibaldi, attore, narratore e laureato in Lettere, vive tra le colline di Langa e Roero. Attraverso teatro, cinema e scrittura restituisce la lingua e la vita contadina piemontese, indagando l'identità collettiva e preservando l'anima di un territorio.