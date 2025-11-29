 / Eventi

29 novembre 2025

Borgo San Dalmazzo: laboratorio creativo di Natale, due appuntamenti con l’artista Valeria Arpino al Santuario di Monserrato

Gli incontri sono programmati per lunedì 1 e 15 dicembre, con inizio alle 9.30, e si svolgeranno nella suggestiva cornice del Santuario di Monserrato, un luogo particolarmente adatto a favorire ispirazione e creatività

L’Associazione Monserrato propone un’iniziativa speciale per avvicinarsi al periodo natalizio all’insegna della creatività e della condivisione. 

Per due lunedì consecutivi, infatti, sarà possibile partecipare al Laboratorio creativo di Natale condotto dall’artista Valeria Arpino, un’occasione dedicata agli adulti che desiderano sperimentare tecniche artistiche, decorazioni e idee originali per celebrare al meglio le festività.

Gli incontri sono programmati per lunedì 1 e 15 dicembre, con inizio alle 9.30, e si svolgeranno nella suggestiva cornice del Santuario di Monserrato, un luogo particolarmente adatto a favorire ispirazione e creatività.

La partecipazione al laboratorio è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria al numero 340 254 9768, indicando nome e cognome dei partecipanti. I posti sono limitati, per garantire a tutti i partecipanti un’esperienza piacevole e curata.

L’iniziativa rientra nel progetto #MunsecreativeLab, un percorso dedicato alla valorizzazione della creatività locale, ed è sostenuta dalla Fondazione CRC di Cuneo, da sempre attenta alla promozione culturale del territorio. 

Evento patrocinato dal Comune di Borgo San Dalmazzo.Un appuntamento da non perdere per chi desidera vivere un Natale all’insegna dell’arte e della condivisione.

