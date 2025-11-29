"Maternità sacra e profana": al Collegio dei Geometri di Cuneo l'inaugurazione della mostra di Valentino Tamburini

Venerdì 5 dicembre alle 17, presso la sala mostre del Collegio dei Geometri di Cuneo, si terrà l'inaugurazione della mostra personale di Valentino Tamburini, in arte Tambu, "Maternità sacra e profana".

Attratto dagli stimoli visivi provenienti dagli oggetti e dagli utensili più curiosi e insoliti che appartengono in modo particolare alla storia della vita contadina delle nostre campagne e vallate alpine, Tamburini ci chiama a confrontarci con un tema specifico dell’iconografia cristiana che gli sta particolarmente a cuore, quello umanissimo della Madonna che allatta il proprio Figlio.

Attraverso una serie consistente di composizioni oggettuali polimateriche, ovvero di objets trouvés rivisitati e riutilizzati, possiamo così compiere un affascinante viaggio nel suo modo fantasioso di disporre nello spazio molteplici e ingegnose commistioni di prodotti di recupero, decisamente efficaci nella resa iconica e di immediata lettura metaforica, che si richiamano ai migliori esempi di abilità combinatorie riscontrabili nelle arti della tradizione popolare.

In dialogo con essi, ecco infine l’esposizione di una cospicua collezione composta da santini d’epoca, da incisioni, litografie e dipinti originari e da riproduzioni di opere di artisti della pittura gotica, rinascimentale e barocca, che testimonia la passione di Tambu per l’affettuosità dell’immagine materna di Maria, ma più in generale di un particolare momento dell’amore filiale che intenerisce i cuori.



