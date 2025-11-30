Cinema Teatro Magda Olivero: una settimana di cultura tra cinema, teatro e musica a Saluzzo

Una settimana ricca di appuntamenti culturali attende il pubblico saluzzese al Cinema Teatro Magda Olivero, con una programmazione variegata che spazia dal cinema d'autore al teatro di Shakespeare, dalla musica live alle commedie dialettali.

Lunedì 8 dicembre, ore 21:00 prende il via la rassegna "Lunedì Cinema" con "Melancholia" (2011) di Lars von Trier, capolavoro vincitore del premio per la migliore attrice e candidato come miglior film al 64° Festival di Cannes. Il film, organizzato in collaborazione con l'associazione La Voce di Elisa Odv, affronta il tema della depressione attraverso la storia di due sorelle – Justine (Kirsten Dunst) e Claire (Charlotte Gainsbourg) – di fronte all'imminente collisione con un pianeta misterioso. Un'opera che funge da profonda metafora sulla vulnerabilità umana e sulla gestione dell'incertezza. Biglietto: 7 euro (gratuito per soci ARCI).

Giovedì 11 dicembre, ore 21:00 la stagione teatrale ospita "La bisbetica domata" di William Shakespeare con la straordinaria interpretazione di Amanda Sandrelli. La regia di Roberto Aldorasi propone una lettura contemporanea del celebre capolavoro, ribaltando la prospettiva sulla figura di Caterina: non più una "selvaggia addomesticata", bensì una donna ribelle che sogna l'amore in una società maschilista. Biglietti da 16 a 20 euro, acquistabili online su Mailticket.

Venerdì 12 dicembre, ore 21:30 la stagione musicale "Magda Groove" accoglie i Management del Dolore Post Operatorio, band elettro-cantautoriale abruzzese che torna in tour dopo una lunga pausa con uno spettacolo rinnovato che ripercorre l'intera discografia. In apertura suonerà Elso, il progetto solista del cantautore ligure Luca Cascella, che mescola pop ed elettronica con testi intimi e taglienti. Biglietto: 15 euro + diritti di prevendita.

Sabato 13 dicembre, ore 21:00 concluderà la settimana la stagione di teatro dialettale con "L'ai na bela fija", una commedia brillante in lingua piemontese proposta dalla Compagnia "La Menodrammatica" di Moretta. Una girandola di personaggi bizzarri e comicissimi anima questa storia ambientata a Saluzzo, dove intrighi, equivoci e sorprese si susseguono in un crescendo di divertimento. Biglietto: 8 euro.

Tutte le iniziative sono organizzate da Ratatoj APS in collaborazione con istituzioni locali e partner culturali.