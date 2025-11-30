Dicembre alle Opere Pie Droneresi: vieni a vivere insieme ai nostri ospiti la magia del Santo Natale

E’ un dicembre ricco di eventi quello che sarà vissuto alla RSA Opere Pie Droneresi. Nel mese delle festività per eccellenza, la Casa di Riposo fa rivivere la magia del Santo Natale e diventa luogo dove trascorrere momenti speciali di gioia e fraternità.

Per celebrare le ricorrenze del periodo natalizio, durante tutto il mese saranno proposti eventi caratteristici dedicati agli ospiti ma aperti a tutti. Si partirà lunedì 1 dicembre con lo spettacolo di danza della scuola “DANZA CSVALMAIRA BY LU&MA” e sabato 6 dicembre con il concerto del “GRUPPO CORALE LA REIS” onorati di ospitare per la prima volta.

Domenica 7 dicembre le Opere Pie parteciperanno ai Mercatini di Natale di Dronero con la propria bancarella espositiva, mettendo in mostra i lavori realizzati dagli ospiti del Presidio con l’aiuto dei volontari.

Mercoledì 3 ci sarà il laboratorio natalizio insieme ai bimbi della Scuola dell’infanzia delle Opere Pie e in collaborazione con l’associazione “Caffè Alzheimer” mentre mercoledì 10 Babbo Natale visiterà la Struttura sempre insieme ai bimbi della Scuola dell’Infanzia e grazie all’animazione di “Lella e Enrico”.

Lunedì 15 la “CRUS RUSS BAND” omaggerà gli ospiti con canti natalizi mentre lunedì 22 è in programma la grande festa di Natale animata dal trio musicale “I 3 DIESIS”, un graditissimo ritorno.

Per solennizzare le feste giovedì 18 verrà celebrata la Santa Messa presieduta dal Vescovo di Saluzzo sua Eccellenza Monsignor Cristiano Bodo.

A conclusione, lunedì 29 la Banda San Luigi di Dronero suonerà agli ospiti il suo saluto all’anno che si chiude. In collaborazione con la Ditta Markas che si occupa del servizio di ristorazione della Casa di Riposo all’interno della quale gestisce un importante centro cottura punto riferimento per tutto il territorio, domenica 28 verrà data ai familiari la possibilità di pranzare con i propri cari all’interno della Struttura.

L’Ente Opere Pie Droneresi in stretta collaborazione con la Cooperativa Gesac di Cuneo si è spesa per organizzare questo mese di eventi straordinari, che si vanno ad aggiungere alle già numerose attività settimanali di animazione proposte, per rendere il periodo natalizio il più speciale possibile agli ospiti della Struttura, in condivisione con i familiari e tutti coloro che desidereranno partecipare.

Il Direttore di Struttura dott. Diego Bertola ringrazia di cuore tutte le persone che a vario titolo con il loro operato garantiscono il funzionamento della Struttura e permettono la realizzazione di queste manifestazioni, in particolar modo i volontari che con generosità e dedizione si spendono ogni giorno per il bene dei degenti.

Grazie al lavoro, all’impegno, alla passione e alla solidarietà di tutti si potrà far vivere agli ospiti un Natale veramente speciale, portando loro l’affetto e la vicinanza del territorio.

Ricordiamo che le Opere Pie Droneresi sono “Casa di Tutti aperta a Tutti”, perciò vi invitiamo a vivere insieme a noi la magia del Santo Natale.