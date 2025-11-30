Femminicidio, storie e riflessioni: incontro di Zonta Saluzzo

È dedicato al femminicidio il nuovo numero monografico de Il Vaso di Pandora – dialoghi in psichiatria e scienze umane, intitolato "Femminicidio, storie e riflessioni" e curato da Monica Carnovale e Norberto Miletto.

Viene presentato domani luned 1 dicembre alle 21 al Monastero della Stella (in piazzetta Trinità) in un appuntamento organizzato dal club Zonta Saluzzo, a corona della Giornata internazionale contro la violenza sulla donna e nell’ambito della rassegna "Storie di (dis ) pari opportunità".

Il volume raccoglie contributi di studiose e studiosi di diversa formazione – dalla psichiatria al diritto penale, dalla sociologia alla cultura – per interrogare in profondità la violenza maschile contro le donne, lontano dal sensazionalismo mediatico e dalle scorciatoie del penalismo simbolico.

Il fascicolo, pubblicato da Erga nel 2025, offre un vero e proprio mosaico di riflessioni: analisi dei dati sui femminicidi in Italia, letture critiche della figura del femminicida, discussioni sul ruolo della giustizia penale e sul dibattito intorno al reato di femminicidio, approfondimenti sulla cultura patriarcale e sulle sue ricadute nelle pratiche giudiziarie e nei contesti di cura.

Il volume è dedicato alla memoria di Grazia Zuffa, di cui viene anche ricostruita l’eredità intellettuale e politica.

La serata di Zonta Club Saluzzo propone una serata di presentazione del numero, in collaborazione con La Società della Ragione e con la rivista Il Vaso di Pandora. Interverranno Norberto Miletto, Emilia Rossi, Franco Corleone e Bruno Mellano, per discutere insieme dati, narrazioni e pratiche di contrasto alla violenza di genere, a partire dai contributi raccolti nel volume.

L’incontro vuole essere un’occasione di confronto aperto a cittadine e cittadini, operatrici e operatori, amministratrici e amministratori locali, per mettere in circolo strumenti di comprensione, di prevenzione e di tutela più efficaci, nel solco del lavoro che La Società della Ragione porta avanti da anni sui temi dei diritti, della giustizia e della violenza.