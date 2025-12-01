 / Attualità

Attualità | 01 dicembre 2025, 08:20

Bra, il Caffè letterario di Albedo plaude Anita Gastaldi premiata con la benemerenza CONI

Per la campionessa azzurra gioia ed emozioni il 26 novembre nella Sala San Giovanni a Cuneo

Anita Gastaldi premiata a Cuneo

Un’altra gioia per Anita Gastaldi, premiata nella serata delle benemerenze CONI, che si è svolta il 26 novembre nella Sala San Giovanni a Cuneo.

In un 2025 da incorniciare, la regina del nuoto braidese continua a scrivere pagine indelebili di questo sport, continuando a migliorare i propri tempi e a riscrivere i primati nazionali.

L'ultimo lo ha fatto registrare al Trofeo “Nico Sapio” di Genova, dove si è guadagnata la convocazione agli Europei di Nuoto in vasca corta, che si disputeranno a Lublino (Polonia) dal 2 al 7 dicembre.

Dal Caffè letterario di Albedo e da tutta Bra, complimenti a lei e a tutto il team CS Carabinieri e VO2 Nuoto Torino di cui si è avvalsa per centrare in pieno gli obiettivi stagionali!

Silvia Gullino

