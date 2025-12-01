I Carabinieri a Vicoforte incontrano gli anziani per metterli in guardia dalle truffe

Anche a Vicoforte, mercoledì 3 dicembre alle 20.30 nella sala polifunzionale in via al Santuario presso gli edifici scolastici, i Carabinieri della locale Stazione incontreranno la popolazione per parlare di sicurezza e di protezione da furti e truffe rivolte in particolare alle persone anziane.
L’incontro sarà condotto dal Comandante della Stazione di Vicoforte (Santuario) Luigi Ferraro. Tutta la popolazione è caldamente invitata a partecipare.
"Purtroppo anche Vicoforte è interessato da episodi di furto e da tentativi di truffe - dice il sindaco, Gian Pietro Gasco -. L’incontro con i Carabinieri consentirà di porre l’attenzione sulle modalità di protezione ed in particolare consentirà di conoscere meglio la concreta disponibilità che le Forze dell’Ordine prestano nella gestione della sicurezza".