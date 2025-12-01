Monterosso Grana celebra l’arrivo di sei nuovi nati nel 2025

Monterosso Grana si prepara a celebrare un traguardo raro e prezioso: sei nuove nascite nel 2025, di cui cinque concentrate nel solo mese di novembre.

Una notizia che ha superato i confini della Valle Grana, attirando l’attenzione non solo dei media locali – sempre vicini e attenti alla vita del nostro comune – ma anche di diversi giornali e televisioni nazionali, che hanno raccontato questo inatteso e felice segnale di vitalità proveniente da uno dei piccoli borghi delle aree interne.

Per condividere con l’intera comunità questo momento di speranza, l’Amministrazione Comunale ha organizzato una cerimonia ufficiale l’8 dicembre 2025 alle ore 20 presso il palazzo comunale, in occasione della tradizionale festa della Madòna dle Cujette.

Durante l’evento, ogni nuovo nato riceverà una copia della Costituzione Italiana, un pezzo di Castelmagno DOP omaggiato dal Caseificio Tino Paiolo – simbolo identitario del territorio – e una piccola rassegna stampa dedicata alle pubblicazioni che hanno raccontato, negli ultimi giorni, questo record demografico.

"Queste nascite rappresentano molto più di un dato statistico – dichiara il Sindaco Stefano Isaia. - Sono un dono per tutta la comunità e un segnale concreto che Monterosso Grana è un luogo in cui è ancora possibile immaginare e costruire futuro. Il fatto che la notizia abbia suscitato interesse anche a livello nazionale ci rende orgogliosi e conferma che i piccoli borghi hanno ancora molto da dire. A questi bambini e alle loro famiglie va il nostro più affettuoso benvenuto".

La cerimonia dell’8 dicembre sarà aperta a tutta la popolazione: un momento di festa, gratitudine e partecipazione che desidera mettere al centro la vita, la continuità e il valore della comunità.