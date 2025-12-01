Nuova vettura per l'Auser Val Tanaro

Ha festeggiato il primo anno di attività l'Auser Val Tanaro che ieri, domenica 30 novembre, a Villa Gobbi ha tracciato un bilancio delle attività svolte negli scorsi mesi.

Un momento reso ancora più importante dall'inaugurazione di una nuova vettura, a supporto dei servizi gratuiti che l'Auser offre sul territorio,

"Fino a oggi l’Auser poteva contare solo sui mezzi messi a disposizione dai volontari e da privati - spiegano dall'associazione - con questo nuovo veicolo diventiamo finalmente autonomi, potenziando la capacità di intervento a favore della popolazione".

L’acquisto del mezzo è stato possibile grazie alle donazioni e al sostegno di enti, Comuni e privati, ma anche grazie alla rete di solidarietà che caratterizza la valle. Diverse associazioni del territorio, infatti, hanno sostenuto l’Auser con raccolte fondi ed eventi dedicati, riconoscendone il valore sociale. Un esempio concreto di collaborazione che rafforza l’intera comunità.

"Quest’anno - aggiungono dall'Auser - sono stati percorsi 10mila chilometri per l’accompagnamento verso gli ospedali e, grazie alla nuova auto ecologica alimentata a GPL, ci si aspetta di aumentare i chilometri nel prossimo anno".

Durante l’incontro sono stati illustrate alcune novità proposte dall'associazione, tra cui i corsi di inglese, italiano e utilizzo del cellulare, gli sportelli della salute e le iniziative previste per dicembre, come uno spettacolo informativo-teatrale sul tema delle truffe che si terrà a Ormea e Lesegno.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Garessio Luciano Sciandra, il vicesindaco Fausto Sciandra e l’assessore Michele Odda, insieme al sindaco di Ormea Giorgio Ferraris. Per l’Auser erano presenti il presidente locale Natale Roberi, il presidente provinciale e quello regionale.

Non meno importante è la presenza dell’Auser alle manifestazioni locali, dove l’associazione non è solo beneficiaria di aiuti, ma parte attiva del tessuto sociale: tra le iniziative più recenti, l’organizzazione della Castagnata in Borgata Poggiolo e la partecipazione alla Notte Trula di Valsorda. Eventi che testimoniano un legame forte e reciproco tra l’Auser e la comunità.