A Cuneo si inaugura "Natale al Museo 2025" con musica, laboratori e storie dal Mondo

Il Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo dà il via all'atteso cartellone di eventi "Natale al Museo 2025", parte integrante di "IllumiNatale 2025". Il primo fine settimana di dicembre sarà un'esplosione di attività per famiglie e appassionati di musica, pensate per accompagnare l'inizio dell'Avvento.

Sabato 6 Dicembre: Armonie barocche e calendario dell’Avvento

Il weekend si apre con un doppio appuntamento, unendo la creatività manuale alla spiritualità musicale.

Laboratorio per famiglie: ASPETTANDO IL NATALE

Il mese di dicembre è fatto di attesa e preparazione. Il laboratorio sarà dedicato alla creazione di un calendario dell'Avvento unico, pensato come un "presepe in cammino". I bambini e le famiglie realizzeranno la base del calendario, che potranno poi completare giorno per giorno fino alla Vigilia, seguendo il filo conduttore del viaggio di Maria e Giuseppe verso Betlemme.

Quando: Sabato 6 dicembre, 1° turno ore 15:00; 2° turno ore 16:30.

Per chi: Famiglie con bambini dai 5 anni in su.

Dettagli: L'attività dura circa 60 minuti. Prenotazioni su www.museodiocesanocuneo.it. Si prega di selezionare un biglietto per ogni bambino partecipante.



Appuntamenti in musica: IN DULCI JUBILO, ORA CANTATE E SIATE LIETI!

L'attesa del Natale risuonerà nella splendida Chiesa di San Sebastiano. L’ensemble Fibrae Resonantes, con l'aggiunta delle voci di Monica Santoru e Rosanna Bagnis, proporrà un percorso sonoro intitolato In dulci jubilo. Saranno eseguite composizioni di autori che, nei secoli, si sono ispirati all’antico tema gregoriano per evocare il sentimento della "dolce gioia" che accompagna l'Avvento.

Quando: Sabato 6 dicembre, ore 21:00.

Dove: Chiesa di San Sebastiano, Contrada Mondovì.

Dettagli: Ingresso libero sino ad esaurimento posti. È gradita la prenotazione su www.museodiocesanocuneo.it.



Domenica 7 Dicembre: Lettura animata

La domenica vi attende con un appuntamento dedicato al racconto e alla scoperta delle tradizioni natalizie nel mondo.

Lettura Animata: NATALE DA NORD A SUD

Il Natale è lo stesso in tutti i continenti? Dai tetti innevati del paese dei Tomte al sole battente della savana, questa lettura animata per famiglie esplorerà il Natale che nasce dall’incontro tra culture diverse. Sarà un momento di curiosità e cura per scoprire come la neve impara il ritmo dei tamburi e il sole impara la pazienza del fuoco lento.

Quando: Domenica 7 dicembre, turno unico ore 16:00.

Per chi: Famiglie con bambini dai 3 anni in su.

Dettagli: L'attività dura circa 60 minuti. Prenotazioni su www.museodiocesanocuneo.it. Si prega di selezionare un biglietto per ogni partecipante (adulti e bambini).



Lunedì 8 Dicembre: 3 cori in 3 chiese

Le celebrazioni dell'Immacolata si arricchiscono con una suggestiva maratona musicale che coinvolge il cuore della città. [Evento a cura del comitato Cuneo Illuminata]

Appuntamenti in musica: 3 CORI IN 3 CHIESE

Un evento itinerante unico per vivere l'attesa del Natale attraverso la musica polifonica. Tre prestigiose formazioni corali si esibiranno a rotazione in tre chiese del centro storico (San Sebastiano, Santa Maria della Pieve, Sant’Ambrogio), consentendo al pubblico di godersi un’intera serata di musica sacra. Il pubblico dovrà solo scegliere la chiesa e accomodarsi, saranno i cori a spostarsi da un edificio all’altro. I cori protagonisti saranno: Coro della Società Corale Città di Cuneo (Direttore Giuseppe Cappotto), Coro Polifonici del Marchesato (Direttore Enrico Miolano), Coro delle voci bianche e giovanile del Sistema Scuole di musica Academia Montis Regalis (Direttore Maurizio Fornero). Il concerto si concluderà in Piazza Galimberti con un momento corale unico e spettacolare.

Quando: Lunedì 8 dicembre 2025, dalle 17:00 alle 19:00.

Dove: Cuneo, centro storico: San Sebastiano, Santa Maria della Pieve, Sant’Ambrogio

Dettagli: Ingresso libero.

Informazioni Pratiche

Tutti gli eventi fanno parte della rassegna IllumiNatale 2025. Tutti gli eventi di Natale al Museo si svolgono a titolo gratuito grazie al sostegno del contributo 8xmille e della Fondazione CRC, ma la prenotazione è fortemente consigliata per i laboratori e le letture animate.

Dove: Museo Diocesano San Sebastiano (Contrada Mondovì 15, Cuneo) e Chiesa di San Sebastiano

Prenotazioni e programma dettagliato: www.museodiocesanocuneo.it per programma completo e link di prenotazione.

Contatti: tel. 353 4261755 | E-mail: museocuneo@operecuneofossano.it