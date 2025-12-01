Asl Cn2, un confronto aperto sulle fatiche e domande di chi accompagna nella cura

Il Centro Disturbi Cognitivi e Demenza (CDCD) dell’ASL CN2 si occupa della diagnosi, del trattamento e della gestione delle patologie neuro-cognitive, come l’Alzheimer. E’ formato da un’équipe multiprofessionale composta da: geriatra, neurologo, psichiatra, psicologo, infermiere di comunità e assistente sociale, che, in modo integrato, hanno l’obiettivo di rispondere ai bisogni di salute dei pazienti.

Tra i compiti principali del Centro c’è il sostegno ai care giver, attraverso il supporto psicologico, informativo e formativo sulla patologia e l’assistenza pratica e concreta, al fine di gestire lo stress, la complessità del ruolo e i cambiamenti nella vita quotidiana.

Per questo, il Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero e l’ASL CN2 vi invitano a partecipare a un momento di riflessione condivisa sul ruolo del care giver fra i diversi professionisti impegnati nella cura di pazienti anziani con disturbi neurocognitivi, che si terrà: venerdì 12 dicembre alle ore 18 presso l’Auditorium della Fondazione Ferrero ad Alba.