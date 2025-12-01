Cuneo pronta a risplendere con “IllumiNatale 2025”: luci barocche, acrobazie e un ricchissimo calendario di eventi per l’Immacolata

Manca meno di una settimana all’inaugurazione ufficiale di IllumiNatale 2025, rassegna organizzata dal Comitato Cuneo Illuminata, che animerà la città fino al 6 gennaio con un ricco calendario di appuntamenti.

Il tema Barocco, che ha profondamente influenzato arte, moda, musica e filosofia, guiderà il design delle nuove luminarie che verranno accese da sabato 6 dicembre durante la cerimonia di inaugurazione in programma dalle 17 in piazza Galimberti. L'evento sarà aperto da “Illusion”, una spettacolare aerial and acrobatic performance della compagnia Stardust di Torino. Tra luccicanti gocce di cristallo, trapezisti si esibiranno nell’aria in numeri acrobatici per far rivivere l'antico splendore barocco.

In attesa dell’inaugurazione, saranno tanti gli appuntamenti che animeranno il primo sabato di festa. A partire dal mattino via Roma ospiterà i Mercatini di Natale curati dall’associazione Made in Cuneo, esposizione di manufatti hand made di artigiani e creativi (in caso di maltempo le bancarelle si sposteranno in piazza Virginio). Nel pomeriggio (dalle 14 alle 18), in via Roma, sarà possibile fare un giro sulla carrozza in compagnia di Babbo Natale e dei suoi Elfi, il ricavato delle offerte libere sarà destinato all’Associazione Ariaperta che si occupa del reinserimento sociale dei detenuti.

Alle 14.30, da Piazza Foro Boario, partirà “Stemmi, simboli e insegne storiche”, la prima visita guidata dell’edizione 2025 di IllumiNatale (informazioni e prenotazioni www.cuneoalps.it, 5 euro).

Per i più piccoli, alle 15 e alle 16.30, presso il Museo Diocesano San Sebastiano, è in programma “Aspettando il Natale”, laboratorio per famiglie con bambini 5-12 anni (2 turni su prenotazione – 60 minuti a turno). Armati di colla, legnetti, stoffa e tanti colori i bimbi costruiranno insieme il loro personale calendario dell’avvento, per informazioni e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it, tel. 353-4261755.

Dalle 15, in Largo Audiffredi, sarà allestito un albero di Natale di 3 metri alimentato completamente da biciclette, un’installazione spettacolare e sostenibile che si accende solo grazie all’energia prodotta dai cittadini. Per tutto il fine settimana dell’Immacolata chiunque potrà pedalare sulle bici messe a disposizione per illuminare l’albero, un’iniziativa promossa dal comitato Festeggiamenti Madonna del Carmine che mira a far risparmiare ben nove tonnellate di CO2. Sempre in Largo Audiffredi, i bambini potranno divertirsi con il laboratorio “Ricicla & Brilla: crea il tuo addobbo di Natale!” con i Green Guys /(prenotazioni https://forms.gle/k3nGhFMFFJtiontS6 ).

Alle 16 presso “Famù nel Parco” (Viale degli Angeli 25) si terrà al conferenza “La lingua piemontèisa: sui pedali della Libertà”, quattro poeti cuneesi leggeranno i loro versi inediti, celebrando la libertà e il vento che scorre tra i pensieri.

A chiudere gli appuntamenti del sabato sarà il concerto “In dulci jubilo, ora cantate e siate lieti!” in programma alle 21 nella chiesa di San Sebastiano (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Ricca di iniziative anche la giornata di domenica 7 dicembre. Per tutto il giorno in piazza Galimberti ci sarà il mercato ambulante tradizionale, mentre in via Roma per i più piccoli tornerà la carrozza di Babbo Natale e dei suoi elfi (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17).

Alle 17, sotto l’albero alimentato da biciclette in Largo Audiffredi, i più piccoli potranno assistere allo spettacolo “Storie sotto l’albero” della Compagnia “Mulino ad Arte”.

Sempre per i bambini, alle 16 le sale del Museo Diocesano San Sebastiano ospiteranno la lettura animata per famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni “Natale, da nord a sud: storie diverse, lo stesso calore” (info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it, tel. 353 4261755).

Le iniziative continuano lunedì 8 dicembre. Alle 15, con partenza da Piazza Foro Boario, torna la Babbo Run, camminata-corsa non competitiva di 5 km per bambini, famiglie e amanti dello sport organizzata da Il Podio Sport e Asd Dragonero in collaborazione con Open Baladin Cuneo. Per tutti i partecipanti beerbrulè e cioccolata calda offerti. Iscrizioni direttamente al ritrovo il giorno della corsa (dalle 14.30), omaggio natalizio ai primi 100 iscritti, per informazioni www.dragonero.org.

Dopo il successo dello scorso anno tornerà anche l’appuntamento con “3 Cori in 3 Chiese”. Il Coro della Società Corale Città di Cuneo (Direttore Giuseppe Cappotto), il Coro Polifonici del Marchesato (Direttore Enrico Miolano) e il Coro delle voci bianche e giovanile del Sistema Scuole di musica Academia Montis Regalis (Direttore Maurizio Fornero) si esibiranno a rotazione nelle chiese di San Sebastiano, Sant’Ambrogio e Santa Maria così il pubblico potrà godersi un’intera serata di musica. Il concerto si concluderà in piazza Galimberti con un momento musicale dei tre cori uniti.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma: cuneoilluminata.eu.