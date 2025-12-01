La magia del Natale protagonista a Santo Stefano Belbo

Il Comune di Santo Stefano Belbo presenta il programma delle iniziative natalizie 2025, che vedrà il paese protagonista di due appuntamenti principali: la tradizionale Fèra di Cubiòt, in programma domenica 7 dicembre, e l’arrivo in Valle Belbo, per la prima volta, del Magico Paese di Natale, uno degli eventi natalizi più importanti del Piemonte.

L’obiettivo di questo calendario ricco di tradizione e atmosfere suggestive è duplice: offrire ai residenti momenti di incontro e socialità per riscoprire il piacere di ritrovarsi nelle strade del paese illuminate a festa e, al tempo stesso, valorizzare il territorio come meta di accoglienza e turismo durante le festività.

FÈRA DI CUBIÒT 2025

Domenica 7 dicembre, il centro storico torna a vivere l’attesa Fèra di Cubiòt, appuntamento che ogni anno richiama visitatori attratti dal calore delle tradizioni e pronti a realizzare idee regalo con acquisti che sostengono il commercio locale. Fin dal mattino, le vie del paese si animano con negozi aperti, bancarelle, esposizioni di macchine agricole e il profumo delle caldarroste. A scandire la giornata saranno le note della Filarmonica Sanstefanese, presenza immancabile della festa.

Il clima di convivialità sarà alimentato dal contributo dell’associazione Una Pro Loco Ci Vuole, che quest’anno propone in menu i tradizionali ravioli del plin – al ragù, burro e salvia e alla piemontese – mentre l’Istituto Comprensivo “Cesare Pavese” addolcisce la festa con la proposta dei suoi amatissimi biscotti Cesarini. Non mancherà il sorriso inconfondibile del Bacialé, figura simbolica della Fèra, che tra una battuta e l’altra tenterà di “combinare matrimoni” lungo le vie del centro, regalando leggerezza e buonumore. A raccontare la festa in diretta, confermata la partnership con Radio Vallebelbo, testimone di una manifestazione che, anno dopo anno, rinnova il suo spirito di comunità genuino e autentico.

La giornata troverà conclusione con un momento particolarmente atteso: alle ore 17.00, l’inaugurazione de “La Fiaba di Natale”, con l’accensione dell’albero e la distribuzione di una cioccolata calda per riscaldare tutti i presenti.

IL MAGICO PAESE DI NATALE

Per la prima volta nella sua storia, Santo Stefano Belbo entra ufficialmente nel circuito del Magico Paese di Natale, diffuso tra Asti, Govone, San Damiano d’Asti e – da quest’anno – anche nel cuore della Valle Belbo. Promosso dall’Associazione Generazione, il Magico Paese di Natale è oggi uno degli appuntamenti più amati del panorama natalizio italiano, tanto da essere stato premiato come “mercatino più romantico d’Europa”.

L’annuncio è stato dato a Milano a novembre: un riconoscimento prestigioso che rafforza il ruolo del paese tra le mete più attrattive del Piemonte durante le festività.

Il tema scelto per il 2025, “Ritorno alle radici”, è un invito a riscoprire le tradizioni autentiche del Natale, il calore delle comunità e i legami che uniscono generazioni diverse. È questo un filo conduttore che ognuno dei luoghi che ospita il Magico Paese di Natale ha scelto come declinare: a Santo Stefano Belbo si è scelto di disvelare una familiare e raccolta “Fiaba di Natale”.

L’incanto prenderà forma attraverso spettacoli itineranti, ambientazioni scenografiche e la presenza, il 7 dicembre, degli artisti circensi di Chapitombolo, capaci di trasportare il pubblico in un mondo dove il possibile e l’impossibile si incontrano. Un modo nuovo per vivere le festività più attese, per coinvolgere famiglie, bambini e visitatori in un’esperienza emotiva che intreccia gioco, meraviglia e poesia. Il 7 e 8 dicembre e nei weekend del 13-14 e 20-21 dicembre, nella piazza del mercato, sotto la grande ala coperta, un maestoso albero di Natale farà da sfondo ad animazioni e laboratori dedicati alle famiglie e ai più piccoli. Mamma Natale e un elfo accompagneranno i visitatori in un percorso denso di racconti, decorazioni artigianali e sapori tipici, trasformando il paese in un piccolo palcoscenico natalizio immerso tra le colline care a Pavese. L’ingresso di Santo Stefano Belbo nel progetto rappresenta non solo un arricchimento dell’offerta natalizia, ma anche un’occasione di promozione turistica e culturale, in sinergia con le eccellenze locali – dal Moscato d’Asti DOCG alle produzioni tipiche – che trovano in questo evento un palcoscenico ideale.

UN NATALE CHE UNISCE TRADIZIONE, TURISMO E COMUNITÀ

Le iniziative natalizie di Santo Stefano Belbo nascono da una visione condivisa: rendere il paese un luogo caldo, accogliente e vivace, dove residenti e visitatori possano vivere l’atmosfera delle feste respirando bellezza, cultura e autenticità.

La cura degli allestimenti luminosi, l’attenzione agli eventi diffusi, il coinvolgimento delle realtà associative e delle scuole contribuiscono a trasformare ogni angolo del paese in un invito a ritrovarsi e a partecipare.

“Il Natale è uno dei momenti in cui una comunità si ritrova e si racconta – commenta il sindaco Laura Capra –. Abbiamo voluto costruire un programma che tenga insieme tradizione e novità, valorizzando ciò che siamo e aprendoci a nuove opportunità di accoglienza e promozione. La Fèra di Cubiòt e l’arrivo del Magico Paese di Natale rappresentano due modi diversi, ma complementari, di vivere la festa: entrambi nati con un unico obiettivo, quello di offrire a tutti un’esperienza bella, condivisa e autentica”.

Il Natale 2025 di Santo Stefano Belbo è pronto a iniziare: un intreccio di luci, sapori, musica e relazioni che, ancora una volta, farà del paese un luogo dove è facile sentirsi a casa.