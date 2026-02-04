"Dal Big Bang all'Homo Stupidens" in scena a Cherasco: quando la storia dell'umanità diventa una commedia

Un imprevisto impedisce a un celebre antropologo di presentare al pubblico le sue rivoluzionarie ricerche. A sostituirlo arrivano due assistenti decisamente poco preparati ma animati da grande entusiasmo, che decidono di affidarsi al misterioso "Grande quaderno dell'umanità" per ricostruire l'evoluzione dell'uomo. Quello che ne consegue è una girandola di situazioni assurde, comiche e al tempo stesso amaramente attuali.

Lo spettacolo, firmato da Enrico Ferretti e Gerardo Mele in collaborazione con Pierre Byland e Mareike Schnitker, trasforma il racconto del percorso umano — dal Big Bang ai giorni nostri — in una riflessione ironica e intelligente sulla nostra specie. Tra errori clamorosi, cortocircuiti storici e interpretazioni improbabili, il viaggio attraverso le tappe fondamentali dell'umanità diventa un pretesto per esplorare le contraddizioni dell'essere umano: evoluto, tecnologico, eppure ancora sorprendentemente goffo, fragile e "stupidens".

Si tratta di uno spettacolo di teatro fisico e comico, dove il linguaggio del corpo, il ritmo e il gioco scenico conducono lo spettatore in un'esperienza esilarante. La dimensione internazionale della produzione, grazie alla collaborazione con maestri del teatro fisico europeo, conferisce allo spettacolo una ricerca teatrale profonda, capace di unire comicità intelligente con una forte carica di consapevolezza critica.

L'opera è adatta a un pubblico eterogeneo, con la capacità di far ridere e far pensare simultaneamente, mantenendo vivo l'interesse sia per gli spettatori più giovani che per quelli più adulti.

Biglietti e prenotazioni

Intero € 12,00 | Ridotto € 10,00 | Abbonamento 5 spettacoli (solo online) € 40,00

Acquisto online su ticket.it | WhatsApp: 347 785 1494

Un ringraziamento speciale al Comune di Cherasco, allo sponsor ufficiale Gemini Project, al partner Radio BraOnTheRocks e al Piccolo Teatro di Bra per la collaborazione. La stagione è realizzata anche grazie al contributo della Fondazione CRC – Bando Pop.