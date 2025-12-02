L'associazione MiCò Apsfesteggia dieci anni di attività e festeggia con uno spettacolo teatrale

Per celebrare il decimo anniversario della sua fondazione, l'associazione MiCò APS, per ringraziare i volontari, i sostenitori e la cittadinanza attiva che ne ha apprezzato e condiviso l’impegno, propone il 6 dicembre 2025 alle h. 20.45 nei locali dell’Officina S. Chiara (ex Chiesa di S. Chiara) a Cuneo, in via Savigliano, lo spettacolo teatrale CA.NI.CI.NI.CA con Greta Tommesani e Federico Cecinelli produzione Cranpi Teatro, (ingresso € 5, pagamento con contanti e Satispay, no bancomat), prenotazione tramite piattaforma Eventbrite.

CA.NI.CI.NI.CA è allo stesso tempo un progetto di ricerca e uno spettacolo sullo sfruttamento lavorativo. Il progetto nasce dal desiderio di rappresentare lo sfruttamento lavorativo nelle filiere agro-alimentari (in particolare, in quella della salsa di pomodoro) non tanto come una situazione emergenziale, quanto come un fenomeno sistemico. In scena si alternano infatti elementi in comune a esperienze lavorative trasversali a diversi settori il settore agricolo, il settore sociale e quello culturale, tutti caratterizzati dalle stesse dinamiche di (auto)sfruttamento e precarietà.

Per i 10 anni di attività MiCò ha organizzato, inoltre, una formazione per soci e sostenitori, dedicata alla costruzione di una campagna comunicativa sul tema dell'abitare, volta a denunciare e sensibilizzare la cittadinanza sul tema della discriminaione abitativa che colpisce in particolare le persone straniere.

Il 22 novembre si è svolto il primo incontro guidato dall'agenzia Hello Tomorrow di Torino.

È stata una giornata intensa, con attività di gruppo e giochi di ruolo che hanno stimolato riflessioni e creatività.Il secondo incontro è programmato per il 20 dicembre.

Seguiranno, nel corso del 2026, le azioni concrete di comunicazione rivolte alla cittadinanza, ai proprietari di abitazioni da affittare, alle istituzioni locali, per sollecitare riflessioni e incontri al fine di dare risposte positive e condivise al problema abitativo per i soggetti (sfrattati, immigrati, soggetti svantaggiati…) che incontrano difficoltà a soddisfare la loro domanda sul mercato libero.

MiCò APS è un’associazione di promozione sociale impegnata nell’accompagnamento di persone migranti e rifugiate uscite dai percorsi ufficiali dell’accoglienza e non ancora socialmente ed economicamente autonome. È un ente del terzo settore sostenuto esclusivamente dalle donazioni di soci e simpatizzanti e persegue le finalità istituzionali grazie al loro impegno diretto e gratuito.

L’attività dell’associazione, svolta da due sezioni operative (gli alveari), si sviluppa in due direzioni strettamente interconnesse:

- l’alveare “Busso alla porta” impegnato nell’accompagnamento degli ospiti su un percorso di autonomia e di inserimento sociale;

- l’alveare “Polifanag” attivo sul versante della formazione, dell’attivismo e dell’informazione sia per orientare correttamente e positivamente l’opinione pubblica sui temi dell’immigrazione e dell’accoglienza, sia per contrastare le ingannevoli convinzioni indotte da una propaganda astiosa e menzognera.

Dall’inizio del 2025 gestisce a Cuneo anche una sede della Scuola Penny Wirton per l’insegnamento della lingua italiana a persone straniere.