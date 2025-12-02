Nicola Miraglio è il nuovo Segretario provinciale del Sunia

Nicola Miraglio è stato eletto nuovo Segretario provinciale del Sunia, Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e degli Assegnatari, dall’assemblea svoltasi oggi, martedì 2 dicembre, presso la sede provinciale della CGIL di Cuneo.

Nicola Miraglio sostituisce alla guida del Sunia Dany Giuge alla quale vanno i ringraziamenti di tutto il Direttivo e di tutta la confederazione sindacale per il grande lavoro svolto in questi otto anni. Dany Giuge continuerà la sua collaborazione con il Sunia occupandosi della tutela dei diritti degli assegnatari dell’ATC e portando avanti l’azione sindacale nell’ambito delle politiche riguardanti l’edilizia residenziale pubblica.

L’obiettivo, anche con la nuova guida, rimane quello di garantire assistenza capillare sul territorio ai cittadini e alle cittadine, portando avanti le istanze per la tutela del diritto all’abitare. Il Sunia, infatti, si batte per il riconoscimento del diritto alla casa per tutti e tutte, un diritto che negli ultimi anni è messo sempre più in crisi a causa delle crescenti difficoltà economiche che colpiscono le famiglie, i lavoratori e le lavoratrici, i giovani e gli anziani, nel contesto di un’Italia segnata dalla stagnazione dei salari e delle pensioni, da un caro affitti insostenibile e dall’assenza di politiche abitative a livello nazionale adeguate ad affrontare il problema.

Nella sola città di Cuneo si registrano circa 6000 alloggi sfitti (il 20% del totale delle case in locazione) a fronte di una domanda abitativa crescente (soprattutto in affitto) che non trova risposte adeguate sul mercato immobiliare e che si scontra con la realtà di un lavoro povero sempre più diffuso in provincia.

Salari, casa, affitti, mutui sono tematiche che non trovano risposte adeguate all’interno della Legge di Bilancio proposta dal Governo, per questo il Sunia sostiene lo sciopero indetto dalla CGIL il 12 dicembre 2025, per rivendicare l’urgenza di interventi strutturali per far fronte all’emergenza abitativa che sta colpendo migliaia di cittadini e cittadine.