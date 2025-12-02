Schianto frontale tra un'auto e un bus sulla Regionale 29 a Corneliano d’Alba: grave un uomo

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 17: Sembrano fortunatamente meno gravi del previsto le condizioni dell'uomo ferito nell'incidente di oggi pomeriggio sulla Regionale 29. Il conducente del mezzo che ha impattato frontalmente è stato elitrasportato al Santa Croce di Cuneo in codice giallo, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Non ancora chiara la dinamica del sinistro, anche se pare possa essere stato causato dallo sbandamento dell'auto nera che ha impattato frontalmente il pullman, forse per un malore o una distrazione del conducente.

Il traffico sulla zona resta fortemente rallentato in quanto la strada, un'importante arteria di collegamento tra Alba e Torino, è tuttora chiusa al transito per consentire la rimozione dei mezzi.

Un grave incidente si è verificato oggi intorno alle 15.30 lungo la strada regionale 29 Alba-Torino, all'altezza della pizzeria Sioneri e poco prima della nuova rotatoria per Piobesi d'Alba e località Montebello di Guarene, nel comune di Corneliano d'Alba

Si tratta di un frontale tra un autobus e un’autovettura, che ha provocato un impatto a catena che ha coinvolto altre due auto i cui occupanti sono rimasti feriti in modio lieve.

Il conducente dell’autovettura è rimasto intrappolato tra le lamiere del mezzo, è stato estricato dai Vigili del Fuoco della squadra di Alba e affidato alle cure del 118. L'uomo è stato successivamente elitrasportato in ospedale: le sue condizioni sono giudicate molto serie.

Presenti sul posto anche i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità, fortemente rallentata, oltre gli uomini di pulizia strade della Provincia.