Al Museo Mallè di Dronero la mostra "Jean Gaumy, Baìo e Montagna"

Visitabile dal 15 novembre 2025 al 25 gennaio 2026 

Al Museo Mallè di Dronero la mostra &quot;Jean Gaumy, Baìo e Montagna&quot;

Dal 15 novembre 2025 al 25 gennaio 2026 è allestita al Museo Mallé di Dronero (CN) la mostra “JEAN GAUMY. Baìo e Montagna”, che propone 44 fotografie donate da Jean Gaumy (Pontaillac, 1948), noto fotografo francese membro dell’Agenzia Magnum e dell’Institut de France (Académie des Beaux Arts). 

La mostra è promossa da Fondazione CRC e dal Museo Mallé di Dronero con il patrocinio del Comune di Dronero, del Museo Etnografico di Sampeyre, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte - nell’ambito del Progetto “Donare”, con il quale la Fondazione accoglie donazioni da parte di privati e le valorizza attivando collaborazioni con istituzioni del territorio. Grazie a testi critici di Fredo Valla, la mostra restituisce e racconta in modo originale il lavoro svolto da Jean Gaumy con alcuni reportage fotografici nelle vallate alpine cuneesi tra il 2006 e il 2017.

