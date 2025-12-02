L'europarlamentare Giovanni Crosetto a Bra per parlare di Europa, green deal e incentivi alle famiglie

Sabato 15 novembre, presso l'Albergo Cantine Ascheri, il Circolo braidese di Fratelli d'Italia ha organizzato un incontro con l'onorevole Giovanni Crosetto, europarlamentare che, pur avendo spiccato il volo verso Bruxelles, ha mantenuto saldi rapporti con il suo territorio d'origine.

L'evento si inserisce in una serie di iniziative promosse dal Circolo nei mesi scorsi: a luglio l'incontro con l'assessore regionale Federico Riboldi sulle eccellenze della Sanità braidese, a settembre con l'assessore regionale Maurizio Marrone sulle misure a sostegno delle famiglie, e successivamente con l'assessore Paolo Bongiovanni e Coldiretti a Cheese per parlare di sostenibilità ambientale e tutela delle produzioni.

Nel suo saluto introduttivo, la presidente del Circolo cittadino Roberta Comoglio ha sottolineato l'importanza di avvicinare l'Europa ai cittadini: «Con la tua presenza saprai farci sentire più vicina l'Europa, un'istituzione che molte volte abbiamo percepito come lontana e distaccata dalle vere esigenze del Paese, nonostante ci siano un legame e un rapporto concreti e quotidiani», ha dichiarato, ricordando l'importanza dei fondi del PNRR giunti anche a Bra per la realizzazione di diversi interventi pubblici.

Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Carlo Patria ha ripreso il tema, lodando l'intervento per l'asilo che ha portato anche a un ampliamento dell'orario di accoglienza, pur evidenziando criticità nella programmazione dell'attuale Amministrazione su strutture come il Mattatoio, il Movicentro e lo Stadio.

Nel suo intervento, moderato da Roberto Russo e dal senatore Marco Perosino, l'onorevole Crosetto ha affrontato diversi temi di attualità europea. «Oggi l'Italia è più forte in Europa e l'Europa è più forte in Italia», ha affermato, «e questo è il risultato del lavoro del Governo Meloni che, grazie alla stabilità politica, ha sottratto la supremazia della Germania».

L'europarlamentare ha poi affrontato il nodo del progetto green, sottolineando come le auto elettriche abbiano messo in crisi l'industria automobilistica europea: «Per seguire le politiche green occorre studiare un sistema di incentivi sia per quanto riguarda le auto sia per quanto riguarda la riqualificazione energetica degli edifici, perché non si possono obbligare le famiglie a sopportare nuovi costi». Nella Commissione per la stesura del bilancio settennale 2026-2032, in cui Crosetto è impegnato, sarà quindi necessario trovare una formula per stabilizzare la questione incentivi senza gravare troppo sulle casse dei cittadini.

Altro argomento trattato durante la serata, le valute virtuali: «L'Europa tutela l'Europa dai bitcoin e da altri sistemi di valute virtuali, in quanto elemento di scambio e di contabilizzazione», ha spiegato l'europarlamentare.

L'incontro, che ha registrato una folta partecipazione di pubblico, si è concluso con la visita guidata alle storiche Cantine Ascheri, realtà braidese di fine Ottocento, e un aperitivo.