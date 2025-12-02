Racconigi ricorda Vittorio Gullino: in sala consiliare la presentazione del libro postumo "Ti e Mi"

Sarà presentato mercoledì 4 dicembre alle ore 17:30 nella sala consiliare di Racconigi il libro postumo di Vittorio Gullino dal titolo "Ti e Mi", una raccolta di poesie edita da Primalpe. All'incontro sarà presente la moglie Maria Paola Gullino, che ricorderà la figura e l'opera del marito.

Vittorio Gullino ha vissuto a Saluzzo fino al 1963, anno in cui ha lasciato la sua città per seguire il proprio percorso professionale in giro per il mondo. È approdato a Racconigi al termine della carriera lavorativa: qui ha iniziato a dare forma alla sua vena letteraria, prediligendo la lingua piemontese sia in prosa che in poesia, pur avendo pubblicato anche opere in italiano.

"Siamo felici di ricordare un racconigese che ha saputo distinguersi per sensibilità, talento e profondità d'animo", commenta il consigliere con delega alla Cultura Andrea Capello. "Vittorio Gullino ha donato in tutti questi anni una produzione letteraria in lingua piemontese di eccelso valore. L'intera comunità gli sarà sempre grata per questo patrimonio culturale, unico nel suo genere".