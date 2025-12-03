Casinò di Sanremo, novembre da record: superato il 2024 di mezzo milione di euro

Un novembre straordinario per il Casinò di Sanremo, trascinato dal successo del grande poker e da una serie di eventi culturali e mondani che hanno animato la città. Le WSOP – World Series of Poker Circuit, iniziate il 21 novembre e concluse oggi 1° dicembre con il Final Table, hanno fatto registrare numeri oltre ogni più rosea previsione, trasformando il Casinò in un punto di riferimento internazionale per gli appassionati del settore. Gli introiti mensili del Casinò hanno raggiunto 4,99 milioni di euro (esattamente 500mila euro in più dello scorso anno), portando il risultato complessivo del 2025 a 53,65 milioni di euro e superando già quota 50 milioni annuali rispetto ai 46,9 dello scorso anno.

WSOP Circuit: edizione da record

L’affluenza ha superato ogni aspettativa: circa 4.000 partecipanti per un’edizione destinata a rimanere negli annali. Le 5.600 iscrizioni complessive, di cui 871 al Main Event, hanno generato un montepremi di 1,3 milioni di euro, con un buy-in di € 1500. Un risultato di grande prestigio, frutto anche della collaborazione strategica con Texapoker. L’importante afflusso di pokeristi ha fatto lievitare le presenze annuali a 215.000, con un totale mensile di 19.350 visitatori. Tra questi anche i 700 appassionati di Burraco che hanno affollato le sale per il Campionato regionale e nazionale.

Jackpot e vincite: un mese di premi da capogiro

Novembre ha visto le slot machines elargire 100 Jackpot sopra i 5.000 euro, per un totale di 1,18 milioni. Dall’inizio dell’anno, il montepremi complessivo ha raggiunto la quota di 12.710.000 euro. Nel frattempo, ai tavoli dell’Hold’em cresce l’attesa per il super jackpot, ormai oltre i 50.000 euro. Il Consiglio di Amministrazione del Casinò commenta con entusiasmo: “Siamo molto soddisfatti dell’affluenza dei players alle World Serie di Poker, che hanno superato i numeri della passata edizione. Si sono riversati nella nostra città più di 10.000 tra appassionati pokeristi ed accompagnatori in un periodo che possiamo definire di limitato afflusso turistico e quindi ancor più graditi. Abbiamo ospitato giocatori provenienti da tutta Europa che hanno apprezzato l’organizzazione e le tipologie dei diversi tornei, ma anche le altre forme di intrattenimento. I premi erogati hanno ancor più evidenziato le modalità di intrattenimento di qualità che l’azienda assicura. Un grazie a Texapoker, ad Apostolos Chantzis, ad Alex Anfossi e al loro staff per una collaborazione che sta raggiungendo grandi risultati con una precisa programmazione ed organizzazione. Un grazie anche ai nostri dipendenti per la professionalità profusa in questo grande evento. Ci avviamo a stendere il bilancio di fine anno dove il montepremi delle vincite ha già superato i 12 milioni di euro, un dato importante che ci induce a ricordare che il gioco è divertimento e quindi da attuare in modo responsabile".

Eventi culturali e mondani: novembre tra gala, cinema e musica

Il mese è stato costellato da appuntamenti di grande richiamo. Il 13 novembre il teatro dell’Opera ha ospitato la serata dedicata al Montecarlo Film Festival, con la presenza di Ezio Greggio, Franco Nero, Massimo Boldi, Teresa Riott e Mădălina Ghenea, insigniti del Gran Trofeo del 120° anniversario del Casinò di Sanremo. La collaborazione con il Principato è proseguita il 15 novembre, quando una delegazione sanremese ha preso parte alla serata di gala della 22ª edizione del festival al Grimaldi Forum, evento patrocinato da S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco. Il mese si era aperto con la cena di gala al Roof Garden, animata dall’eclettismo artistico di Matteo Ghione. Non sono mancati eventi musicali a tema sudamericano, appuntamenti culturali e spettacoli teatrali.

Teatro dell’Opera: un novembre di grande prestigio

Tra i momenti più importanti: il Sanremo International Guitar Festival & Competition, lo spettacolo di Stefano Fresi in Diogene, la cerimonia del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria, i Martedì Letterari, che hanno ospitato Maurizio Veneziani, il Maestro Francesco Nicolosi, Luca Violini, Marco Pannella con l’ammiraglio Pierluigi Rosati, il prof. Alfonso Celotto e l’avv. Giulia Guerrini e l’affollato incontro con Vanni Oddera e l’associazione IntegrAbili. Il Casinò è inoltre diventato set televisivo per la trasmissione di Aldo Cazzullo Una giornata particolare. La Rai sta preparando il teatro dell’Opera per ospitare il 14 dicembre Sanremo Giovani, che selezionerà due artisti per il Festival di Sanremo 2026. Il pubblico può visitare anche le esposizioni “Omaggio a Eugenio Ferret” e “Omaggio ai Cento Anni di Ossi di Seppia” in collaborazione con il Gabinetto Vieusseux.