Cuneo, tre domeniche di mercati straordinari natalizi in centro

Il Comune di Cuneo ha accolto la richiesta delle Associazioni di Categoria Confcommercio, Confesercenti e Merca' Coni Goia, concedendo l'effettuazione di mercati straordinari natalizi per animare il centro cittadino durante le festività.

Gli appuntamenti si terranno nelle giornate di domenica 7, 14 e 21 dicembre 2025, nella sede abituale del mercato del martedì, offrendo ai cittadini e ai visitatori un'occasione in più per gli acquisti natalizi e per vivere l'atmosfera delle feste nel cuore della città.

Inoltre, il Comune ha autorizzato per venerdì 20 dicembre un mercato straordinario dedicato agli articoli usati e da collezione, denominato "Trovarobe", che si svolgerà nella tradizionale sede di Piazza Europa. Un'opportunità per chi cerca oggetti particolari, vintage o da collezionismo, in vista delle festività.

«Si tratta di iniziative che arricchiscono l'offerta commerciale natalizia e contribuiscono a rendere più vivo e attrattivo il nostro centro storico durante uno dei periodi più importanti dell'anno», sottolinea Carlo Cerrina, rappresentante dell'Associazione della microimpresa Merca' Coni, affiliata a Goia Fenapi.

Le Associazioni di Categoria e gli organizzatori porgono cordiali saluti e i migliori auguri di buone feste a tutta la cittadinanza.