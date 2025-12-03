 / Attualità

Attualità | 03 dicembre 2025, 16:17

Cuneo, tre domeniche di mercati straordinari natalizi in centro

Appuntamento il 7, 14 e 21 dicembre nella sede del martedì. Il 20 dicembre in piazza Europa torna il mercato "Trovarobe" per articoli usati e da collezione

Immagine di repertorio

Il Comune di Cuneo ha accolto la richiesta delle Associazioni di Categoria Confcommercio, Confesercenti e Merca' Coni Goia, concedendo l'effettuazione di mercati straordinari natalizi per animare il centro cittadino durante le festività.

Gli appuntamenti si terranno nelle giornate di domenica 7, 14 e 21 dicembre 2025, nella sede abituale del mercato del martedì, offrendo ai cittadini e ai visitatori un'occasione in più per gli acquisti natalizi e per vivere l'atmosfera delle feste nel cuore della città.

Inoltre, il Comune ha autorizzato per venerdì 20 dicembre un mercato straordinario dedicato agli articoli usati e da collezione, denominato "Trovarobe", che si svolgerà nella tradizionale sede di Piazza Europa. Un'opportunità per chi cerca oggetti particolari, vintage o da collezionismo, in vista delle festività.

«Si tratta di iniziative che arricchiscono l'offerta commerciale natalizia e contribuiscono a rendere più vivo e attrattivo il nostro centro storico durante uno dei periodi più importanti dell'anno», sottolinea Carlo Cerrina, rappresentante dell'Associazione della microimpresa Merca' Coni, affiliata a Goia Fenapi.

Le Associazioni di Categoria e gli organizzatori porgono cordiali saluti e i migliori auguri di buone feste a tutta la cittadinanza.

Info:
Associazione Merca' Coni - Goia Fenapi
Piazza Foro Boario, 1 - Cuneo
Tel. 0171 480 082 - Cell. 339 152 99 43
PEC: carlo.cerrina@legalmail.it

cs

