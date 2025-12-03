Podistica Valle Varaita, una società importante, ma soprattutto una grande famiglia

Tanti podisti ieri sera (ma non solo) alla sala polivalente di Piasco per la presentazione del libro “Gialloneri”, edito da Fusta e curato da Luca Dalmasso e Giuseppe Viano.

Orgogliosamente presenti anche quelli già un po’ attempati che nel 1982 diedero vita a Venasca alla società sportiva Podistica Valle Varaita, un gruppo di amici che col tempo è diventato sempre più “coeso, intergenerazionale e capace di trasformare la corsa in un’esperienza di comunità”, così si legge nella quarta di copertina del libro.

A condurre la serata con piacevole tono colloquiale Daniele Menarini, direttore della rivista “Correre”.

Sul palco il “papà” di questa società sportiva, colui che ha visto avvicendarsi negli anni centinaia di atleti, Giulio Peyracchia, presidente onorario e ancora oggi, alla soglia dei 70 anni, stimato e apprezzato allenatore.

Accanto a lui la presidente Elena Bagnus, Paolo Germanetto, tecnico selezionatore della nazionale di corsa in montagna e Carlo Antonio Panero, una vita passata nel mondo sportivo della Granda ed ex assessore allo Sport del Comune di Verzuolo.

E poi i due autori, Dalmasso e Viano, accomunati dalla stessa passione della corsa pur se su piani sportivi diversi.

Entrambi già autori di libri, hanno voluto cimentarsi in questo racconto privilegiando le storie di vita rispetto agli aspetti agonistici e ai risultati tecnici (che pure sono rilevanti).

Quasi banalizzando si potrebbe dire che hanno voluto narrare la storia di “una grande famiglia”, dove tutti si trovano a loro agio, i campioni così come i neofiti.

E larga parte del merito va ascritto a Giulio Peyracchia, il “contadino” – come lui stesso ha voluto essere definito (non imprenditore agricolo) – che, coltivando una sua personale passione ha dato vita ad una società podistica che oggi è all’onor del mondo e vanta un palmares di tutto rispetto.

Il libro parla sì di sport ma che coglie soprattutto gli aspetti umani, emotivi, relazionali e formativi di una disciplina che comporta grandi sacrifici ma offre anche altrettante soddisfazioni.

“Qui tutti ci siamo sempre sentiti a casa. E a casa propria si sta bene”, è stato ribadito nei vari interventi.

Un bel viatico per la Podistica Valle Varaita che di gran passo corre verso il mezzo secolo di vita.