Alba, tradizionale concerto di Intonando con il Messiah di Händel

Lunedì 8 Dicembre alle ore 21 l’Associazione Corale Intonando attende il suo pubblico per il tradizionale concerto nella Chiesa di San Domenico ad Alba con l’esecuzione da parte del Coro e orchestra dell’associazione di alcune pagine scelte del Messiah di Händel, un’opera in cui la potenza evocativa della musica barocca trova una delle sue vette espressive attraverso la descrizione della nascita, vita e morte messianica.

Handel è stato il compositore che per primo ha portato la musica al grande pubblico, grazie ad una serie di opere che associavano la musica a giochi d’acqua e a spettacoli pirotecnici. La cronaca narra che sulle sponde del Tamigi in una di queste occasioni si erano radunate oltre 10.000 persone.

A conclusione della serata verrà eseguito inoltre Zadok the Priest, inno di incoronazione composto in onore di re Giorgio II di Gran Bretagna nel 1727 e da allora eseguito durante l’unzione di ogni sovrano inglese. É interessante notare come questa composizione, massima espressione dell’omaggio che il musicista di corte fa al suo sovrano, venga oggi utilizzata ogni settimana come sigla della Uefa Champions League.



