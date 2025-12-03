Cuneo, la rassegna Scrittorincittà off chiude l’anno con due concerti gratuiti

Scrittorincittà si è concluso da un mese, ma ci regala, in questa fine anno, una coda musicale. Martedì 16 dicembre alle ore 21.00 i Quba Libre Quartet faranno suonare le loro melodie tratte dal disco “Rei e Pastres, una veglia occitana” in sala San Giovanni (via Roma 4), mentre la sera successiva, mercoledì 17 dicembre , sempre alle 21.00, Roby Bella presenterà in anteprima sul palcoscenico del Teatro Toselli il nuovo progetto Blues it Studio.

Rei e pastres, una veglia occitana è il secondo lavoro discografico dei QuBa Libre, uscito nel novembre 2023. Il disco è dedicato ai nouvé, i canti natalizi della tradizione occitana: l’idea è quella di ricreare l’atmosfera di una veglia, una di quelle riunioni invernali che, fino a qualche decennio fa, nei villaggi di montagna come nelle fattorie di pianura, si tenevano di solito nella stalla (il luogo più caldo della casa, grazie al fiato delle bestie). Dopo cena, tutta la famiglia vi si trasferiva e spesso si univa loro qualche vicino o qualche giovanotto che faceva la corte alle ragazze di casa.

Blues it Studio

Blues It Studio è l’idea di scovare le tracce blues nella musica italiana d’autore e raccontare con le note questa scoperta. Fondato da Roberto Bella nel 2022, Blues It Studio è sia un laboratorio musicale in continuo divenire che un gruppo di 5 musicisti che si divertono a rivoltare, arrangiare e interpretare alcuni tra i brani italiani più noti con quel groove che ha portato il Mississipi a Chicago.

Per informazioni contattare l’Ufficio Spettacoli allo 0171/444 811 – 812 – 818; mail: spettacoli@comune.cuneo.it