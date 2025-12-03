"Spunti d'arte 2025": aperitivo artistico dedicato al Beato Angelico

La rassegna “Spunti d’arte” si svolge in Valle Grana, con una serie di incontri a cadenza mensile, dedicati all’arte e alla cucina; l’iniziativa, alla seconda edizione, ha come curatore artistico Domenico Olivero ed è organizzata dall’Associazione La Cevitou - Ecomuseo Terra del Castelmagno.

Venerdì 12 dicembre, a Bernezzo, si terrà un aperitivo artistico in occasione del festival “Leggere le montagne”. L’appuntamento è alle ore 18 presso il salone polivalente comunale.

Durante l’incontro il curatore della rassegna Domenico Olivero ci offrirà una presentazione dedicata al Beato Angelico e al suo percorso artistico.

Il Beato Angelico (Giovanni da Fiesole, 1395-1455) fu un frate domenicano e pittore italiano, figura di spicco del primo Rinascimento, che armonizzò gli stili tardogotici con le novità prospettiche e luministiche rinascimentali, creando opere profondamente spirituali e devote. Celebre per gli affreschi del Convento di San Marco a Firenze e per i lavori alla Cappella Niccolina in Vaticano, la sua arte usava la pittura come preghiera e meditazione, guadagnandosi l'appellativo di Angelico per la sua santità e umanità.

Al termine, l’Ecomuseo proporrà un aperitivo a base di prodotti tipici, occasione per unire l’approfondimento artistico a una degustazione delle specialità della Valle Grana.

Iscrizioni entro mercoledì 10 dicembre a expa.terradelcastelmagno@gmail.com . Ingresso gratuito (su prenotazione), contattando l’Ecomuseo Terra del Castelmagno telefonicamente al +39 329 4286890 , scrivendo a expa.terradelcastelmagno@gmail.com .

Le iniziative in programma nella seconda rassegna “Spunti d’arte” si svolgono in Valle Grana (CN), sul territorio amministrativo dell’Unione Montana Valle Grana e dell’Ecomuseo Terra del Castelmagno. Nello specifico i Comuni in cui si terranno gli incontri sono, in ordine cronologico: Caraglio, Monterosso Grana, Bernezzo, Montemale.