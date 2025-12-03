Gli studenti della Scuola Agraria di Grinzane Cavour in visita alla SAME di Treviglio

Le classi terza, quarta e quinta della Scuola Agraria di Grinzane Cavour hanno partecipato a un’importante uscita didattica presso la SAME di Treviglio, storica azienda leader nel settore della meccanizzazione agricola. La visita ha rappresentato per gli studenti un’occasione formativa di grande valore, permettendo loro di approfondire la conoscenza delle tecnologie applicate all’agricoltura moderna e di scoprire da vicino l’evoluzione dei macchinari che hanno segnato la storia del settore.

Durante la mattinata, i ragazzi hanno visitato il Museo SAME, che conserva pezzi unici delle prime produzioni dell’azienda: trattori costruiti già negli anni Venti del secolo scorso e modelli storici che testimoniano le innovazioni introdotte nel corso del Novecento, fino all’arrivo della trazione integrale e delle tecnologie avanzate che caratterizzano le macchine attuali.

La visita è proseguita lungo la linea di produzione, dove gli studenti hanno potuto osservare l’intero processo di assemblaggio delle trattrici: dalla costruzione delle trasmissioni, al montaggio delle componenti meccaniche, delle cabine e delle ruote, fino al collaudo del trattore finito. Un’esperienza immersiva che ha permesso ai futuri tecnici agrari di comprendere concretamente come ricerca applicata, innovazione e tradizione convivano nella realizzazione di mezzi sempre più efficienti, sostenibili e tecnologicamente avanzati.

La giornata si è conclusa con una lezione specialistica tenuta da un docente dell’Università di Milano, dedicata all’evoluzione dell’agricoltura digitale: dall’agricoltura 2.0 alle moderne applicazioni dell’agricoltura 5.0, fino ai futuri sviluppi legati alla robotica, ai sistemi di supporto decisionale e all’automazione in campo.

Come sottolineano i docenti accompagnatori, “esperienze come questa consentono agli studenti di confrontarsi con la realtà produttiva e della ricerca agricola, stimolandoli a riflettere sull’importanza dell’aggiornamento tecnico e della formazione continua in un settore in costante evoluzione”.

La partecipazione a iniziative di questo tipo conferma l’impegno della Scuola Agraria di Grinzane Cavour nel formare diplomati capaci di innovare le tecniche colturali, valorizzare le eccellenze del territorio e promuovere un modello educativo basato sulla sostenibilità e sull’esperienza diretta.

Queste attività si inseriscono in un percorso didattico completo che spazia dalla meccanizzazione agricola alla robotica, dai laboratori di scienze agrarie, biologia e chimica applicata alle analisi del terreno e alle diagnosi fitopatologiche; dalla gestione viticola ed enologica – con potatura, legatura e lavorazioni in cantina – alla conduzione delle colture frutticole, orticole, cerealicole e floricole, fino alla formazione in economia agraria, marketing e logistica, indispensabile per comprendere la complessità delle filiere agroalimentari.

L’obiettivo è formare professionisti competenti e pronti ad affrontare le sfide del mondo del lavoro, capaci di coniugare innovazione, tecnica e attenzione alla sostenibilità. Il percorso apre inoltre la strada alla formazione terziaria, con sbocchi verso IFTS, ITS e corsi universitari in agraria, tecnologie alimentari, economia rurale e gestione del territorio.

La Scuola Agraria di Grinzane Cavour è un polo di cultura e innovazione aperto al territorio. L’invito è rivolto in particolare alle famiglie degli studenti interessati all’iscrizione per l’anno scolastico 2026/27, che potranno visitare l’istituto e i laboratori durante le giornate di Scuola Aperta e i Laboratori di Orientamento.

Scuola Aperta

Sabato 13 dicembre, ore 9:00 – 12:00

Sabato 17 gennaio, ore 9:30 – 12:00

Laboratori di Orientamento (su prenotazione)

Giovedì 4 dicembre, ore 14:00 – 16:00

Giovedì 18 dicembre, ore 14:00 – 16:00

Martedì 13 gennaio, ore 14:30 – 16:00

Sabato 17 gennaio, ore 9:30 – 12:00

Prenotazioni: orientamento@iisumbertoprimo.it

Informazioni: 0173 26 21 96 – segreteriaipagrinzane@iisumbertoprimo.it

Dettagli e aggiornamenti sul sito istituzionale: www.iisumbertoprimo.it, sezione Orientamento.