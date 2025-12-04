 / Eventi

Eventi | 04 dicembre 2025, 07:06

Al Milanollo di Savigliano uno spettacolo per il Centro di accoglienza notturna: in scena “Io, Alfredo e Valentina”

La compagnia El Fornel di Racconigi porta la commedia di Oreste De Santis in una serata solidale promossa da “Il Dono Odv” braccio operativo della Caritas interparrocchiale

La solidarietà sale sul palco del Teatro Milanollo venerdì 5 dicembre 2025 alle 21, quando la compagnia teatrale “El Fornel” di Racconigi presenterà la commedia “Io, Alfredo e Valentina”, evento promosso da Il Dono Odv in collaborazione con Caritas interparrocchiale di cui è il braccio operativo. Prenotazione obbligatoria al numero 0172-371011 .

Le offerte raccolte durante la serata saranno destinate al Centro di accoglienza notturna gestito da Il Dono Odv e dalla Caritas. Sarà una serata teatrale che unisce leggerezza, cultura e solidarietà.

La pièce, scritta da Oreste De Santis, è proposta nell’adattamento e con la regia di Germano Giacchino, con traduzione in dialetto piemontese a cura di Giovanni Cravero. Testimonial della serata saranno i fratelli Giorgio e Maurizio Damilano campione olimpico di marcia alle Olimpiadi di Mosca 1980. 

 “Io, Alfredo e Valentina” è una commedia brillante in due tempi che ruota attorno a Federico, single che vive in un appartamento di Roma. A occuparsi di lui, spesso più del necessario, è la sorella Maria, affezionata, tradizionalista e profondamente preoccupata per le chiacchiere della gente: molti, infatti, credono che Federico sia omosessuale, semplicemente perché non si decide a mettere su famiglia. Ma la verità è ben diversa: Federico non ha ancora incontrato la donna giusta.

A complicare ulteriormente la vicenda arriva Alfredo, amico fraterno di Federico, in crisi profonda dopo essersi innamorato perdutamente di una certa Valentina. Tra equivoci, sospetti, confidenze, scelte sbagliate e rivelazioni inaspettate, la storia si muove con ritmo vivace e umorismo travolgente, costruendo una riflessione leggera ma efficace sul tema della diversità e sulle gabbie dei pregiudizi.

La commedia promette risate a scena aperta, grazie ai continui colpi di scena e all’abilità della compagnia nel dare vita a personaggi vivaci e situazioni paradossali.

L’iniziativa gode del patrocinio della Città di Savigliano e del sostegno di Croce Rossa Italiana, Associazione Papa Giovanni XXIII, Oasi Giovani e Banca CRSAvigliano. 

