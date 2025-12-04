Al Milanollo di Savigliano uno spettacolo per il Centro di accoglienza notturna: in scena “Io, Alfredo e Valentina”

La solidarietà sale sul palco del Teatro Milanollo venerdì 5 dicembre 2025 alle 21, quando la compagnia teatrale “El Fornel” di Racconigi presenterà la commedia “Io, Alfredo e Valentina”, evento promosso da Il Dono Odv in collaborazione con Caritas interparrocchiale di cui è il braccio operativo. Prenotazione obbligatoria al numero 0172-371011 .

Le offerte raccolte durante la serata saranno destinate al Centro di accoglienza notturna gestito da Il Dono Odv e dalla Caritas. Sarà una serata teatrale che unisce leggerezza, cultura e solidarietà.

La pièce, scritta da Oreste De Santis, è proposta nell’adattamento e con la regia di Germano Giacchino, con traduzione in dialetto piemontese a cura di Giovanni Cravero. Testimonial della serata saranno i fratelli Giorgio e Maurizio Damilano campione olimpico di marcia alle Olimpiadi di Mosca 1980.

“Io, Alfredo e Valentina” è una commedia brillante in due tempi che ruota attorno a Federico, single che vive in un appartamento di Roma. A occuparsi di lui, spesso più del necessario, è la sorella Maria, affezionata, tradizionalista e profondamente preoccupata per le chiacchiere della gente: molti, infatti, credono che Federico sia omosessuale, semplicemente perché non si decide a mettere su famiglia. Ma la verità è ben diversa: Federico non ha ancora incontrato la donna giusta.

A complicare ulteriormente la vicenda arriva Alfredo, amico fraterno di Federico, in crisi profonda dopo essersi innamorato perdutamente di una certa Valentina. Tra equivoci, sospetti, confidenze, scelte sbagliate e rivelazioni inaspettate, la storia si muove con ritmo vivace e umorismo travolgente, costruendo una riflessione leggera ma efficace sul tema della diversità e sulle gabbie dei pregiudizi.

La commedia promette risate a scena aperta, grazie ai continui colpi di scena e all’abilità della compagnia nel dare vita a personaggi vivaci e situazioni paradossali.

L’iniziativa gode del patrocinio della Città di Savigliano e del sostegno di Croce Rossa Italiana, Associazione Papa Giovanni XXIII, Oasi Giovani e Banca CRSAvigliano.