Sospensione servizio idrico a Cuneo e Vignolo per l'installazione di misuratori e apparecchiature idrauliche

Cogesi attraverso una nota informa circa la sospensione del servizio idrico nei Comuni di Cuneo e Vignolo.



Si avvisano le utenze che MARTEDI’ 09 DICEMBRE (09/12/2025), a partire dalle ore 08:30 e sino alle ore 18:00, CO.GE.S.I. scrl ed ACDA spa effettueranno lavori di realizzazione opere edili ed idrauliche finalizzate all’installazione dei misuratori e delle apparecchiature idrauliche nell’ambito del “PNRR-M2C4-I4.2_231– Acquedotto 4.0: Innovazione e riduzione delle perdite della rete idrica Cuneese” a servizio del Comune di Cuneo.

Si comunica che sarà sospeso il servizio idrico nelle seguenti zone:

Corso Francia a partire dal civico 108 (panetteria caffetteria Galfré inclusa) fino al civico 88 incluso;

Tutta via San Maurizio (si specifica che Piazzale della Repubblica non è interessato dalla chiusura);

Via Auriate nel tratto compreso tra via San Maurizio e Corso Francia;

Via Pratolungo;

Via Roccasparvera;

Via Sambuco;

Via Gaiola nel tratto compreso tra via San Maurizio e la scuola materna Coniugi Auretti, inclusa (si specifica che l’Istituto Comprensivo Cuneo Corso Soleri - Scuola Secondaria di I grado "Giovanni Palatucci" non è interessato dalla chiusura).

Si comunica inoltre che in tutta l’area di San Rocco Castagnaretta potrebbero verificarsi delle variazioni di pressione.

VENERDI’ 12 DICEMBRE (12/12/2025), a partire dalle ore 08:30 e sino alle ore 13:00, CO.GE.S.I. scrl ed ACDA spa effettueranno lavori di realizzazione opere edili ed idrauliche finalizzate all’installazione dei misuratori e delle apparecchiature idrauliche nell’ambito del “PNRR-M2C4-I4.2_231– Acquedotto 4.0: Innovazione e riduzione delle perdite della rete idrica Cuneese” a servizio del Comune di Vignolo.

Si comunica che sarà sospeso il servizio idrico in tutto il territorio del Comune di Vignolo, ad eccezione delle seguenti zone:

Narbona-Bicocca;

Santa Croce – A partire dall’incrocio tra via Basse di Stura e via Santa Croce fino a Cervasca non saranno interessate dall’interruzione del servizio.

"Scusandoci per il disagio provocato - cocnlude -, si avverte che al suo ripristino, per un breve periodo, l’acqua potrà subire alterazioni organolettiche, per cui si consiglia di lasciare scorrere l’acqua sino al ritorno della limpidezza".