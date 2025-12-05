 / Cronaca

Cronaca | 05 dicembre 2025, 07:54

Fossano, rinvenute senza vita due anziane sorelle

Nella serata di ieri l'intervento per aprire la porta dell'abitazione. Il decesso per cause naturali

Da alcuni giorni non si avevano loro notizie ed è quindi scattato l'allarme. 

Nella serata di ieri, giovedì 4 dicembre, poco dopo le 20, i Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Fossano sono intervenuti un intervento di apertura porta in un'abitazione in via Novara. 

All'interno della casa erano presenti le due anziane sorelle che condividevano l'abitazione, purtroppo prive di vita. 

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i Carabinieri. Il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali.

