Cronaca | 05 dicembre 2025, 12:21

Richiesto l'esame necroscopico per far luce sulla morte delle anziane sorelle trovate senza vita in un alloggio di Fossano

Le due donne – rispettivamente classe 1931 e 1937 – non avevano parenti stretti. Esclusa al momento l’ipotesi di una morte violenta

Condividevano da tempo quell’appartamento al quarto di un condominio di via Novara le due anziane sorelle – l’una classe 1931, l'altra nata nel 1937 – trovate senza vita a Fossano nella serata di ieri.

Da alcuni giorni non si avevano loro notizie. A forzare una porta affacciata sul balcone dell’alloggio, poco dopo le 20 di ieri, i volontari del locale distaccamento dei Vigili del fuoco, allertati da 118 e Carabinieri.

Secondo le prime risultanze le donne sarebbero morte per cause naturali. Nell'abitazione non sono stati trovati segni di effrazione, mentre la porta era chiusa dall'interno.

Vicino ai corpi, nulla che a una prima analisi possa far pensare a un fatto avvenuto per causa violenta e nemmeno la presenza di farmaci o di altri elementi tali da suggerire l’ipotesi di un gesto estremo che le sorelle, che non avevano parenti stretti, possano aver meditato e messo in atto congiuntamente. 

Le indagini sono in corso. Per fare luce sulle cause e le tempistiche di due morti che al momento sono avvolte dal mistero le autorità hanno richiesto un primo esame necroscopico, nell’attesa di valutare l’opportunità di più approfonditi accertamenti autoptici.

Arianna Pronestì

