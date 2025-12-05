Richiesto l'esame necroscopico per far luce sulla morte delle anziane sorelle trovate senza vita in un alloggio di Fossano

Condividevano da tempo quell’appartamento al quarto di un condominio di via Novara le due anziane sorelle – l’una classe 1931, l'altra nata nel 1937 – trovate senza vita a Fossano nella serata di ieri.

Da alcuni giorni non si avevano loro notizie. A forzare una porta affacciata sul balcone dell’alloggio, poco dopo le 20 di ieri, i volontari del locale distaccamento dei Vigili del fuoco, allertati da 118 e Carabinieri.

Secondo le prime risultanze le donne sarebbero morte per cause naturali. Nell'abitazione non sono stati trovati segni di effrazione, mentre la porta era chiusa dall'interno.

Vicino ai corpi, nulla che a una prima analisi possa far pensare a un fatto avvenuto per causa violenta e nemmeno la presenza di farmaci o di altri elementi tali da suggerire l’ipotesi di un gesto estremo che le sorelle, che non avevano parenti stretti, possano aver meditato e messo in atto congiuntamente.

Le indagini sono in corso. Per fare luce sulle cause e le tempistiche di due morti che al momento sono avvolte dal mistero le autorità hanno richiesto un primo esame necroscopico, nell’attesa di valutare l’opportunità di più approfonditi accertamenti autoptici.