Cronaca | 05 dicembre 2025, 14:41

Incidente stradale a Casalgrasso, una persona incastrata nell'abitacolo

Il sinistro poco dopo le 14 in via Polonghera. Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco

Incidente stradale a Casalgrasso, una persona incastrata nell'abitacolo

Poco dopo le 14 di oggi, venerdì 5 dicembre, si è verificato un incidente stradale in via Polonghera, a Casalgrasso. Le prime, frammentarie informazioni parlano di un possibile incidente autonomo che avrebbe coinvolto una sola autovettura, anche se la dinamica del sinistro resta al momento da costruire.

La segnalazione giunta ai soccorsi indicava la presenza di una persona rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Savigliano. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi e gestire la situazione.

