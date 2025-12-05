Commozione a Saluzzo per la morte della decoratrice Cinzia Pasero

Profonda commozione a Saluzzo per la morte di Cinzia Pasero, grafica pubblicitaria, decoratrice, artista molto apprezzata nell’ambito dell’home decor. Vedova Sacchetto, aveva 51 anni ed era madre di due figli.

Aveva ereditato la passione per l’arte dell'arredo dal padre Renzo, dello storico Studio D'Interni Arredamenti di via Circonvallazione, riferimento nel settore del design, con il quale ha collaborato.

Titolare della "Cinzia Pasero Art Decor", ha lavorato con studi di progettazione, enti artistici, si è distinta in concorsi e mostre di pittura ed è ricordata per il gusto e la bravura nella rivisitazione e decorazione degli ambienti.

Lascia i figli Emma e Pietro, i genitori, la sorella, suoceri, nipoti e i parenti tutti.

La salma sarà esposta presso la Casa del Commiato Calosso Demaria a partire dalle 15 di oggi.

Il rosario sarà recitato questa sera, venerdì 5 dicembre, alle 18 nella chiesa di San Bernardino di Saluzzo. I funerali, sempre nella stessa parrocchia, avranno luogo domani sabato 6 dicembre, alle 15.

Le eventuali offerte in suo ricordo saranno devolute alla ricerca contro la leucemia.