Economia | 08 dicembre 2025, 21:02

Celebriamo le aziende centenarie: Targatocn.it invita i lettori a segnalare le realtà del territorio con un secolo di storia

Stiamo preparando un progetto speciale dedicato alle attività che nel 2026 raggiungeranno il prestigioso traguardo. Ogni segnalazione sarà preziosa per costruire un racconto corale e accurato, capace di dare visibilità a chi ha contribuito – ieri come oggi – allo sviluppo della Granda

Cento anni di storia non sono solo un traguardo: sono un patrimonio collettivo. 

In un’epoca in cui tutto cambia in fretta, le imprese che nel 2026 festeggeranno un secolo di attività – o che vedranno compiere 100 anni la propria insegna o il proprio marchio – rappresentano un tassello prezioso dell’identità economica, sociale e culturale della nostra provincia. Custodiscono memoria, tradizioni, saperi, famiglie, lavoro. Raccontano chi siamo stati e, spesso, chi continuiamo a essere.

Per questo Targatocn.it, quotidiano online della provincia di Cuneo, sta preparando un progetto speciale dedicato proprio alle realtà centenarie del territorio: un viaggio nella storia d’impresa che valorizzi le radici e l’ingegno delle aziende che hanno attraversato guerre, crisi, trasformazioni tecnologiche e cambiamenti epocali, arrivando fino a oggi.

Invitiamo quindi i lettori a segnalare aziende, negozi, attività artigiane, marchi o insegne nati nel 1926 e che nel 2026 raggiungeranno il traguardo dei cento anni. 

Ogni segnalazione sarà preziosa per costruire un racconto corale e accurato, capace di dare visibilità a chi ha contribuito – ieri come oggi – allo sviluppo della Granda. 

Sarà sufficiente scrivere alla mail media@morenews.it indicando il nome dell’azienda, l’anno di fondazione e un contatto di riferimento quando conosciuto

Una storia lunga cent’anni merita di essere raccontata. Aiutateci a farlo.

redazione

