Attualità | 09 dicembre 2025, 10:59

A Mondovì “Non è Tabù”, serata organizzata dal Movimento Studenti di Azione Cattolica

Si terrà domenica 14 dicembre alle 20.30 i sala Scimè. L'incontro è dedicato al benessere psicologico degli studenti e sarà utile per parlare apertamente di barriere, pregiudizi e confronti

Domenica 14 dicembre, alle 20.30, il Movimento Studenti di Azione Cattolica di Mondovì è lieto di presentare la prima serata dal titolo “Non è Tabù”.

La serata è rivolta principalmente ai ragazzi delle scuole superiori e ha come scopo quello di illustrare le potenzialità ma anche gli ostacoli relativi all’accesso agli sportelli di ascolto psicologico presenti nelle scuole.

Un incontro dedicato al benessere psicologico degli studenti, per parlare apertamente di barriere, pregiudizi e confronti.

La serata sarà guidata dalla dott.ssa Arianna Ambrosio, psicoterapeuta esperta in età evolutiva e adolescenza.

Ci sarà quindi un confronto tra la Dottoressa Arianna Ambrosio, psicologa dello sportello di ascolto psicologico nelle scuole superiori monregalesi, un professore/professoressa delle superiori ed alcuni membri di MSAC.

L’appuntamento è il 14 dicembre alle 20:30, sala conferenze “Capitano L. Scimè” di Corso Statuto n. 11/D Mondovì.

Per le iscrizioni: https://forms.gle/tkUoe7V3FQD8bEC8A 

