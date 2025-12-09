 / Attualità

Attualità | 09 dicembre 2025, 17:50

Mondovì, open day carta d’identità rlettronica: oltre 110 quelle già rilasciate dal Comune

Ancora disponibili 60 posti, fino alle 19.40: esaurite le disponibilità e a prescindere dall’orario di arrivo, non sarà più possibile ottenere il rilascio della C.I.E. nella data odierna e sarà necessario prendere un appuntamento per i prossimi giorni

Ha avuto inizio alle 8.40 di stamattina, martedì 9 dicembre, l’open day per la Carta d’Identità Cartacea voluto dall’Amministrazione comunale.

 Alle 15 sono già stati più di 110 i residenti monregalesi che hanno approfittato dell’apertura non-stop degli uffici, per un’iniziativa volta ad accelerare il processo di sostituzione della carta d’identità cartacea che cesserà di essere valida come documento di riconoscimento a partire dal 3 agosto 2026. 

In tal senso, allora, sono ancora disponibili 60 slot fino alle ore 19.40 (esaurite queste disponibilità e a prescindere dall’orario di arrivo, non sarà più possibile ottenere il rilascio della C.I.E. nella data odierna e sarà necessario prendere un appuntamento per i prossimi giorni).

Si ricorda che per la buona riuscita dell'operazione saranno necessari una fototessera recente (sei mesi), la carta d'identità cartacea e il codice fiscale (o la tessera sanitaria). Il costo per il rilascio della nuova C.I.E. è pari a 22,20 euro.

comunicato stampa

