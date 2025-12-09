 / Eventi

A Chiusa di Pesio libri in cerca di nuovi lettori: torna il Gran Sbaracco in biblioteca

Sabato 13 dicembre oltre 500 volumi a offerta libera alla Civica "Ezio Alberione"

Romanzi, saggi e titoli per tutte le età pronti a cambiare scaffale e trovare nuovi appassionati. È quanto propone la Biblioteca Civica "Ezio Alberione" di Chiusa di Pesio con il Gran Sbaracco dei libri, in programma sabato 13 dicembre presso la sede di via Turbiglio 1.

Dalle 9:30 alle 12 i visitatori potranno curiosare tra più di 500 volumi e portarli a casa con un'offerta libera. Il ricavato servirà a finanziare le attività della biblioteca.

Un appuntamento da segnare in agenda per gli amanti della lettura: l'occasione giusta per arricchire la propria libreria personale e, al tempo stesso, sostenere concretamente la cultura sul territorio.


 

cs

