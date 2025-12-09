Castelmagno, il 24 dicembre la fiaccolata “Flama de Chalendas” inaugura le attività della nuova associazione Castelmagno Futura – Rilievi

La nuova associazione Castelmagno Futura – Rilievi annuncia il suo primo evento ufficiale. Il 24 dicembre 2025, in collaborazione con Occit’Amo e con la Grande Orchestra Occitana guidata da Sergio Berardo, si terrà la fiaccolata “Flama de Chalendas”, tradizionale appuntamento invernale del Novè Occitan.

L’iniziativa partirà dalla frazione Campomolino di Castelmagno, da cui la fiaccolata salirà verso il Colletto. Qui, alle 21.30, è prevista una Messa cattolica nella chiesa di Sant’Ambrogio, seguita da musiche e danze nella piazzetta della borgata. Gli organizzatori offriranno vin brulé e panettone ai partecipanti. Le immagini diffuse si riferiscono a una precedente edizione dell’evento.

Contestualmente alla presentazione dell’iniziativa, l’associazione ha reso noti i nomi dei soci fondatori, provenienti da ambiti diversi: psicologia, ristorazione, musica, letteratura, istruzione, gestione alberghiera, escursionismo, imprenditoria, cultura e comunicazione.

Tra loro figurano: Camilla Antonini, Cinzia Daniele, Daniele Martino, Ela Assetta, Francesco Martino, Franco Rignon, Gabriella Fichera, Gianfranco Basso, Giorgio Ariaudo, Katiuscia Ribero, Marco Migliore, Marco Rainero, Matteo Martino, Nazareno Caputo e Sara Viano.

Con la fiaccolata del 24 dicembre l’associazione inaugura così il proprio impegno culturale e sociale sul territorio di Castelmagno, puntando a valorizzare tradizioni, comunità e iniziative locali.