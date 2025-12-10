Da Cuneo a Venezia in bicicletta: il diario di viaggio diventa arte collettiva a Caraglio

La Biblioteca Civica, cuore culturale di Caraglio, ospita la presentazione del libro ‘QUANTO – il diario’ (edito da La Cevitou) di Stefano Venezia, pubblicato da La Cevitou. L’opera nasce da un viaggio lento in bicicletta da Cuneo a Venezia, dove ogni tappa ha generato riflessioni sul tempo e momenti di condivisione.

La presentazione si svolge come happening partecipativo: il pubblico è invitato a scrivere su cartoline rosse, che diventeranno parte di un’opera collettiva permanente nella biblioteca. Un gesto semplice, ma capace di trasformarsi in gioco creativo.

Al termine dell'esperienza il pubblico potrà tenere la cartolina unica e personalizzata, intanto una vetrofania rossa segnerà il passaggio dell’iniziativa, come traccia visibile di un incontro che non si esaurisce, ma resta nel tempo. Si potrà seguire il tour e le anteprime al link: https://www.veneziacuneo.it/projects-2/rossocubo-map/ .

Il luogo della presentazione non è scelto per caso: la biblioteca è da sempre spazio di incontro, memoria e comunità, e diventa ora teatro di un happening artistico che mette al centro il tempo e la presenza. Le tre domande chiave del progetto, formulate anche in lingua occitana, accompagneranno la lettura, stimolando riflessione e libera espressione.

Ingresso libero, consigliata prenotazione: 329 4286890 / expa.terradelcastelmagno@gmail.com

L’autore Stefano Venezia fonda la sua ricerca sui valori della diversità e dell’espressività di ogni persona, considerati pilastri di un percorso che unisce arte, natura e territorio. Il progetto itinerante ROSSOCUBO©, attivo dal 2002, porta l’arte nei luoghi e nelle comunità, trasformandola in esperienza collettiva. L’intervento del 19 dicembre conclude il percorso del 2025, pronto a ripartire dal prossimo gennaio.

La Cevitou è un’associazione culturale senza scopo di lucro nata nel 1994 e radicata in Valle Grana, valle occitana del Cuneese. Con sede a San Pietro di Monterosso Grana (CN), opera per tutelare, valorizzare e innovare il patrimonio culturale, sociale e ambientale delle aree interne, in rete con enti e comunità del territorio. È ente gestore dell’Ecomuseo Terra del Castelmagno, un sistema diffuso di luoghi, percorsi e progetti che mettono in relazione memoria, paesaggi e vita quotidiana della valle.

Dal 2020 La Cevitou è anche casa editrice: Edizioni La Cevitou pubblica libri che danno voce ai saperi collettivi e alla “bellezza marginale”, mettendo in dialogo comunità, paesaggi e persone.

Per saperne di più: https://www.terradelcastelmagno.it/



