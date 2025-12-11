Accensione dell’albero di Natale di Cherasco: grande festa ed atmosfera suggestiva

Domenica 7 dicembre la piazza del Municipio di Cherasco si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico di festa in occasione dell’accensione dell’albero di Natale.

L’appuntamento, molto atteso soprattutto dai più piccoli, è iniziato alle ore 18, quando famiglie, bambini e curiosi hanno cominciato a radunarsi attorno al grande albero allestito per le festività.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera sono stati i canti dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Sebastiano Taricco”, che con le loro voci hanno dato il via alla serata regalando un momento di grande emozione.

La festa è poi proseguita con le storie e l’animazione curate da Linda Borello e Andrea Fenocchio del Teatro delle Dieci, che hanno saputo coinvolgere il pubblico con racconti, giochi e momenti divertenti pensati soprattutto per i più piccoli, ma capaci di strappare un sorriso anche agli adulti.

L’accensione delle miriadi di lucine dell’albero, avvenuta tra applausi e scatti fotografici, ha segnato simbolicamente l’inizio delle festività natalizie.