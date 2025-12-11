Torna “Musei all in”: visite guidate per tutti in lingua dei segni nei musei Diocesano, Civico e Galimberti di Cuneo

Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre, a Cuneo, si terrà “E-LIS-IR in museo”, nuovo appuntamento con tre esperienze inclusive per persone sorde e udenti del progetto “Musei all in – Tutti nei musei di tutti”.

Una visita guidata, in LIS e in italiano, introdurrà un laboratorio espressivo per entrare in contatto ed esprimere la storia e le storie del patrimonio di tre Musei cuneesi, utilizzando diversi linguaggi e attivando tutti i sensi. Le visite si terranno venerdì 12 dicembre, alle 16, presso il Museo Diocesano di Cuneo (Contrada Mondovì, 15), sabato 13 dicembre, alle 16, presso il Museo Civico di Cuneo (via Santa Maria, 10) e domenica 14 dicembre, alle 16, presso il Museo Casa Galimberti (piazza Galimberti, 6).

L’iniziativa è organizzata da Noau, in collaborazione con la sezione di Cuneo dell’ENS (Ente Nazionale Sordi) e con il CGSI (Comitato Giovani Sordi) Piemonte ed è finanziata dalla Fondazione CRC con il bando “Impegnati nei diritti”.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti fino ad un massimo di 15 partecipanti per evento, l’iscrizione è obbligatoria su Eventbrite. Per maggiori informazioni scrivere a info@noau.eu.

“Sono molto felice di collaborare a questo progetto con l’obiettivo di fornire maggiore accessibilità per la comunità sorda, attraverso la cultura”, dice Daniel Bongioanni, presidente della sezione di Cuneo dell’Ente Nazionale Sordi. “Abbiamo progettato un format adatto a tutti – aggiungono gli organizzatori di Noau – non solo dedicato alle persone con disabilità, perché per noi ‘includere’ significa fare insieme e condividere, aprendoci all’incontro con l’altro e accogliendo le ‘diversabilità’ di ognuno di noi”.

Cosa significa essere sordi in un mondo di suoni e parole? Come rendere un’esperienza culturale non solo accessibile ma anche arricchente per tutti, trasformando le sfide della diversità umana in un’opportunità creativa? Ai partecipanti sarà proposta una sperimentazione di circa due ore: un’esperienza per un pubblico misto di persone udenti e sorde, per metterci nei panni dell’altro e trovare insieme una via di comunicazione alternativa alle parole e ai segni.

Il progetto “Musei all in – Tutti nei musei di tutti” ha l’obiettivo di ampliare il diritto alla partecipazione culturale di tutte e tutti, a partire dai musei, con un approccio di rete all’interno del contesto territoriale della provincia di Cuneo. Nei mesi di ottobre e novembre 2025 si sono svolti i primi tre appuntamenti della rassegna, adatti anche a bambini con disabilità o fragilità cognitive, in collaborazione con Tree Polo Pediatrico, mentre venerdì 9, 16 e 23 gennaio, dalle 18, nei tre musei cittadini, sono previste visite al buio in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e l’Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi di Cuneo.