Castelnuovo Don Bosco: mercato straordinario di BENEFICA ON THE ROAD!

Dopo i successi nelle piazze delle città piemontesi PIAZZA BENEFICA ON THE ROAD torna a Castelnuovo Don Bosco con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Don Bosco , con nuove proposte, dalle 8,00 alle 18, dove gli storici stocchisti e ambulanti di Piazza Benefica porteranno le migliori marche e firme di abbigliamento, calzature, accessori, profumi, bigiotteria e articoli per la casa Made in Italy con oltre 50 espositori per accontentare tutti i gusti e le esigenze di stile e di moda dei visitatori.

I punti ristoro e il commercio locale della città vi aspettano durante il tuo shopping, dove potrai lasciarti incantare dall’atmosfera natalizia dei nostri banchi!

Benefica On The Road, è la Piazza in movimento

Vieni a scoprire le nostre proposte esclusive Venerdì 12 dicembre a Castelnuovo Don Bosco (AT)!

Per parcheggiare ti consigliamo i parking in Piazza Italia, e Piazzale Goria con apposita area verde adibita a parcheggio non custodito

Per info e contatti chiama Giorgio al 3922272637

Benefica On The Road è il mercato che porta nelle piazze stile e grandi firme!

CHI SIAMO

L'Associazione BENEFICA ON THE ROAD (ne parliamo in questo articolo: Giorgio Sanfilippo (Benefica on the road): "Portiamo in giro per il Piemonte il fascino del mercato più chic di Torino" ) nasce dall'impegno e dalla passione di un gruppo di lavoro già in precedenza impegnato nella gestione del di Mercato Piazza Benefica, che ha portato ai vertici del gradimento cittadino e regionale il mercato Giardino Luigi Martini, più comunemente noto come mercato di Piazza Benefica, con iniziative volte ad esaltare il Made In Italy e la qualità dei prodotti offerti al grande pubblico.

L’attuale direttivo è composto da: Carola Ferrero, Silvia Tocchini, Roberto Cifaldi, Giorgio Sanfilippo, Giorgio Signore, Domenico Restuccia, Giancarlo Polese, Valentina Corbella, Giovanni Bertone