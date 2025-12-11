Due appuntamenti con il Parco del Monviso tra Caramagna Piemonte e Revello

Scoprire, camminando al suo interno, il bosco che si prepara all’inverno e costruire addobbi natalizi con materiali naturali sono le tematiche dei due appuntamenti proposti dal Parco del Monviso nel fine settimana di sabato 20, nel Bosco del Merlino di Caramagna Piemonte, e domenica 21 dicembre, al Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello: il primo è aperto a tutti, il secondo si rivolge a un pubblico di bambini e ragazzi. Entrambi gli appuntamenti sono a partecipazione libera, con prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente dal sito www.parcomonviso.eu.

L’organizzazione è della società cooperativa Itur, responsabile del programma di educazione ambientale ed escursionistico promosso dal Parco del Monviso.

Sabato 20 dicembre, dalle ore 10 alle 13, è in programma “Il bosco d’inverno”, un’escursione ad anello all’interno della riserva naturale del Bosco del Merlino. Il ritrovo è fissato presso l’ingresso del cimitero di Caramagna Piemonte (via Battisti/piazza Caduti in Guerra) e i posti disponibili sono 20. Accompagnati da una guida, i partecipanti vengono condotti a scoprire le piccole meraviglie della riserva naturale, in gestione al Parco del Monviso, e il modo in cui il bosco si prepara a trascorrere la stagione fredda: l’itinerario proposto passa anche davanti alla panchina gigante azzurra, inserita nel circuito Big Bench ideato da Chris Bangle e qui posizionata nel 2022 per volere dell’amministrazione comunale e della Proloco di Caramagna Piemonte. L’attività viene proposta nelle ore più calde della giornata, anche per beneficiare dei terpeni sprigionati dalle piante grazie al calore e alla luce del sole. Si suggerisce di dotarsi di scarpe impermeabili, per la probabile presenza di fango lungo il percorso, e di un abbigliamento adatto alla stagione.

Il Bosco del Merlino è una delle ultime nate tra le Riserve naturali piemontesi, essendo diventato un’area protetta nel marzo del 2019; è anche una Zona Speciale di Conservazione riconosciuta dalla rete europea Natura 2000. Pur nella sua modesta estensione attuale (353 ha), è uno dei più significativi esempi di ambiente forestale planiziale dell’intera pianura padana. Si compone di due nuclei, denominati

rispettivamente Bosco Grande (Bosco del Merlino) e Bosco Piccolo (Bosco della Pica), lambiti dal torrente Meletta, dominati dal querco-carpineto della bassa pianura e delimitati soprattutto da prati e seminativi.

Domenica 21 dicembre, al Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello, si svolge il laboratorio “Ghirlande di Natale”. L’attività è programmata su due turni, ciascuno della durata di un’ora e 30 minuti, alle ore 14.30 e alle ore 16.15. Per ogni turno sono disponibili sei posti e la partecipazione è riservata a bambini e ragazzi di età compresa tra 7 e 13 anni. Le guide accompagnano i bambini nella costruzione di ghirlande natalizie utilizzando rami di salice, pino, bacche ed elementi naturali di vario genere: gli oggetti realizzati potranno poi essere appesi in casa o all’aperto per decorare il periodo delle feste. Il laboratorio aiuta a migliorare la manualità fine e permette di entrare in contatto con le diverse texture dei materiali naturali; tutto il necessario viene fornito dalle guide. Si suggerisce di indossare abiti che si possano sporcare; l’uso della colla a caldo, necessario per costruire le ghirlande, sarà riservato per motivi di sicurezza a chi condurrà il laboratorio.

La realizzazione di questo addobbo natalizio naturale, oltre ad essere un bel momento condiviso di preparazione all’atmosfera delle feste di fine anno, diventa anche l’occasione per far ragionare in modo concreto i bambini che parteciperanno sul tema dell’impatto ambientale, che investe anche le festività a causa dell’aumento di sprechi alimentari, dell’uso di imballaggi in plastica, dei consumi e delle emissioni.