Mario Zucca racconta dal palco del Politeama Boglione di Bra tutte le donne della sua vita

La Bella Stagione del Teatro Politeama Boglione di Bra offre un nuovo imperdibile appuntamento. Questa volta, a calcare il palco di piazza Carlo Alberto sarà il comico, attore, doppiatore e cabarettista Mario Zucca, che porterà in scena il suo spettacolo “Tutte le donne della mia vita”.

Si tratta di una commedia che esplora con umorismo e affetto le figure femminili che hanno segnato l’esistenza dell’artista. Attraverso una serie di aneddoti e imitazioni, Zucca racconta delle donne che hanno plasmato il suo carattere, dalla madre alle insegnanti, dalla moglie alla figlia. Il risultato è un omaggio divertente e toccante che mescola comicità e riflessione, offrendo un ritratto intimo e universale dei rapporti umani e del ruolo cruciale che le donne rivestono nella vita di un uomo.

“C’è un detto molto famoso che cita ‘dietro ogni grande uomo c’è una grande donna’”,spiega Zucca. “Ecco, per me non me le sono trovate solo dietro, ma davanti, di fianco, insomma: in ogni momento della mia vita. Con loro sono cresciuto, ho imparato ad amare a vivere ogni istante intensamente. Sono in debito con loro, e nello spettacolo racconto questi incontri che mi hanno guidato nel cammino della vita”.

Gli ultimi biglietti disponibili per lo spettacolo sono in vendita al costo di 23 euro (ridotto 20 euro per gli over 65 e gli under 26) e possono essere acquistati di persona tutti i lunedì dalle 16 alle 19 presso il botteghino del Teatro Politeama, in piazza Carlo Alberto, oppure attraverso il sito www.ticket.it .

La Bella Stagione del Politema Boglione prosegue martedì 30 dicembre con il tradizionale Concerto di Capodanno “Elisir d'Amore” (fuori abbonamento) a cura della Banda "Giuseppe Verdi" di Bra. Biglietti disponibili al costo di 15 euro.