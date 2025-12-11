 / Eventi

Eventi | 11 dicembre 2025, 09:29

“Vite di Langa e Roero” a Bra: Carlo Petrini e Paolo Tibaldi presentano il nuovo libro

Lunedì 15 dicembre all’Auditorium Bper protagonista anche una rappresentativa del coro Unisg

Carlin Petrini

Lunedì 15 dicembre alle 20,30 all'Auditorium Bper di via Sarti a Bra si presenta il libro "Vite di Langa e Roero" edito da Slow Food

Intervengono, dopo i saluti da parte dell'Amministrazione Comunale di Bra che organizza l'evento, gli autori  Carlo Petrini e Paolo Tibaldi.

Partecipa alla serata una rappresentativa del coro degli alunni dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo diretto da Mattia Savigliano. 

Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Presidente dell’Università, ripercorre insieme all’attore e autore “langhetto” Paolo Tibaldi, la storia di come le colline rurali, a destra e a sinistra del Tanaro fino all’Alta Langa, sono cambiate nel corso degli ultimi decenni fino a diventare un territorio conosciuto e rinomato nel mondo. Il volume è, per parte, frutto del progetto “Se la Langa è così” dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo che da tre anni coinvolge, attraverso serate di teatro e divulgazione, molti giovani, studenti e tante persone che desiderano conoscere meglio questo territorio. Nel libro storie, persone, personaggi, episodi, tradizioni e curiosità si avvicendano di capitolo in capitolo, attraversando circa due secoli, con molti paragrafi dedicati anche alla città di Bra, a Pollenzo, al movimento della chiocciolina.

L’ingresso alla serata è libero. Info e prenotazioni all’Ufficio cultura e manifestazioni del Comune di Bra allo 0172430185.

cs

