Il Mercatino di Valle dà appuntamento a Venasca

Il Mercatino di Valle nasce nel 2023 da un’idea dell’Unione Montana Valle Varaita che, in collaborazione con il Distretto del Commercio Terre del Monviso, ha pensato di dare vita ad un nuovo evento natalizio itinerante - di anno in anno cambiando il Comune in cui dare vita all'evento - e capace di raccontare prodotti e produttori del territorio vallivo.

Arrivati alla terza edizione, dopo Melle nel 2023 e Pontechianale nel 2024, si scende in bassa valle, portando la magia del Natale nel comune di Venasca, che ospiterà il mercatino nella giornata di domenica 21 dicembre.