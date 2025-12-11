Progetto “Anziani In-Forma”, evento di chiusura della seconda edizione

Il progetto “Anziani In-Forma” giunge al termine della sua seconda edizione e invita la cittadinanza all’evento finale, che si terrà mercoledì 17 dicembre 2025, dalle 16:30 alle 19, presso Palazzo Bertello a Borgo San Dalmazzo (Via Vittorio Veneto 19).

L’iniziativa, realizzata con il contributo del Piano per l’invecchiamento attivo della Regione Piemonte e realizzata grazie alla collaborazione tra Unione Montana Valle Stura (capofila del progetto), Comune di Borgo San Dalmazzo, ASL CN1, Cooperativa Emmanuele, Associazione Insieme Diamoci una Mano, Associazione Don Luciano Pasquale, Impresa Sociale Eclectica+ e Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, nasce con l’obiettivo di promuovere stili di vita salutari, benessere e socialità nella popolazione over 65 attraverso attività, rete di servizi e interventi comunitari.

Durante l’evento verranno presentati i risultati raggiunti nel corso dell’anno, il modello organizzato della rete territoriale e le attività realizzate con la partecipazione attiva degli anziani coinvolti. Saranno inoltre condivise testimonianze dirette dei protagonisti e una riflessione sul futuro possibile delle iniziative dedicate alla popolazione senior.

La conclusione del percorso rappresenta un’occasione importante per restituire alla cittadinanza il lavoro svolto e condividere gli esiti di una sperimentazione che, grazie alla rete costruita nel territorio, ha saputo coinvolgere centinaia di persone, rafforzando legami, competenze e consapevolezze legate al benessere nella terza età.

L’evento è aperto all’intera comunità e a tutte le realtà interessate a conoscere più da vicino il progetto “Anziani In Forma”, attivo nei territori di Borgo San Dalmazzo e della Valle Stura.

Per i residenti della Valle Stura è disponibile un servizio navetta gratuito da e per Borgo San Dalmazzo.

Per informazioni Borgo San Dalmazzo: Marta Demontis: 388 443 0110

Per informazioni Valle Stura e prenotazioni navetta: Alessia Bagnis: 327 926 8399