Il Natale di Trinità: pranzi degli anziani e con le scuole, vigilia con la Pedalata benefica “Insieme per l’Airc” [FOTO]

Dopo il successo della 21ª “Fera dij Pocio e dij Bigat”, manifestazione in occasione della quale è avvenuta la consegna del “Pocio d’or” al dottor Giancarlo Isaia e si sono tenuti momenti conviviali di successo, mercatini e l’inaugurazione di una mostra di modellismo alla palestra comunale di via Campi, Trinità si prepara a festeggiare il periodo più dolce delle feste: il Natale.

Acceso il grande albero in piazza Umberto I lo scorso 28 novembre, con le palline realizzate dai bimbi delle scuole e dai cittadini, ora è tempo di una serie di appuntamenti come tappa di avvicinamento al 25 dicembre e al nuovo anno 2026. Oltre agli allestimenti nel centro, significativo il presepe allestito dalla classe quinta della primaria di Trinità, che riconduce al tema della solidarietà e dell’ospitalità dei profughi in viaggio per mare verso una meta di salvezza. Il messaggio dei bambini: “Un mare di accoglienza per un Natale di pace”.

Domenica 14 dicembre si terrà nella palestra comunale il pranzo natalizio degli anziani. Martedì 16, invece, il Comune lo organizzerà con tutti i ragazzi delle scuole, gli insegnanti e i volontari. Per le due occasioni, gli amministratori di maggioranza serviranno i vari pasti di giornata.

Sabato 20 dicembre si terrà in centro paese, dalle prime ore del mattino, il Mercatino di Natale.

Il giorno della vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre, la SC, Società Ciclistica di Trinità, organizzerà inoltre la Pedalata benefica “Insieme per l’Airc”. Vi sarà la possibilità di compiere un giro lungo di 40 km pianeggiante o uno corto di 6. Per il primo il ritrovo al piazzale Tuttocioccolato è fissato alle 12 e la partenza alle 12.30. Il corto prevedrà il ritrovo alle 14 e la partenza alle 14.30. La manifestazione amatoriale è aperta a tutti, con qualsiasi tipo di bici.

A seguire si potranno gustare cioccolata calda e panettone, offerti da Tuttocioccolato.

Il ricavato dell’evento, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto a favore della ricerca dei tumori infantili sostenuta da Fondazione Airc.

In caso di maltempo l’evento verrà posticipato a sabato 27 dicembre.